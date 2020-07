Für die Anrainer rund um die Gröhrmühlgasse und die Raugasse ist es seit langem ein leidliches Problem: Das Parken. Ab 1. Oktober soll eine „Grüne Zone“ Abhilfe schaffen, andere Städte hätten damit gute Erfahrungen gemacht, sagt ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger, deshalb wolle man ein Pilotprojekt starten: „Das Ziel ist es, den Anrainern zu helfen und gleichzeitig qualitativ hochwertigen Parkraum in Zentrumsnähe zu günstigen Tarifen anzubieten, der auch für die Mitarbeiter der Firmen in der Zone interessant ist.“ Mit der „Grünen Zone“ am ÖGB-Parkplatz habe man bereits gute Erfahrungen gemacht.

Jahres-Ticket für Anrainer um 90 Euro

Eine Probezone soll ab Oktober folgende Bereiche umfassen: Gröhrmühlgasse (teilweise), Burkhardgasse, Raugasse (tw.), Schreyergasse, Johannesgasse, Waßhubergasse, Schilfgasse (tw.). Von Montag bis Freitag (8 bis 18 Uhr) soll die halbe Stunde dort 60 Cent, das Tagesticket drei Euro kosten. Anwohner zahlen 90 Euro für ein Jahr oder 160 Euro für zwei Jahre, Arbeitnehmer 305 Euro, Gewerbetreibende 365 Euro pro Jahr.

Am 6., 7. und 8. Juli (jeweils von 16 bis 19 Uhr) gibt es für Anrainer und Interessierte eine Planausstellung im Museum St. Peter an der Sperr (Kirchenschiff, Eingang Nepomuk-Platz).