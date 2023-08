Neuer Bauhof in Hochwolkersdorf wird zügig errichtet

Bei der Errichtung des neuen Bauhofs geht es jetzt Schlag auf Schlag. Am Donnerstagabend fasste der Hochwolkersdorfer Gemeinderat noch einen entscheidenden Beschluss und bereits am Freitag trafen sich Vertreter der ausführenden Baufirmen am Gemeindeamt.

Bezüglich der Errichtung des Bauhofs, die durch örtliche Firmen bewerkstelligt wird, gibt es einen ambitionierten Zeitplan. Baustart ist schon am 11. September, der Rohbau sollte noch vor Weihnachten stehen und der Fertigstellungstermin ist aus jetziger Sicht der Mai kommenden Jahres.

Er ersetzt den jetzigen, nicht mehr zeitgemäßen Bauhof, der in der alten Feuerwehrremise im Gemeindegebäude untergebracht ist. Bei diesem müssen aus Platzgründen Teilbereiche – wie etwa die Müllsammlung – ausgelagert werden, manche wichtigen Einrichtungen fehlen überhaupt. Das soll sich am neuen Standort der am Ortsrand in Richtung Bromberg geschaffen wird grundlegend ändern.

Der neue Bauhof wird ausreichend Platz bieten, um alles an einem einzigen Standort unterzubringen. Vor allem die Sammlung aller Arten von Müll und Wertstoffen kann dann zentral erfolgen. Die dafür notwendigen Container für Glas, Papier, Eisen und Bauschutt sind zur Zeit an verschiedenen Standorten verstreut.

Erleichtert wird auch die Abgabe von Sperrmüll werden. Sie wird dann nicht mehr nur an zwei Tagen im Jahr, sondern täglich möglich sein. Weitere Verbesserungen wird es unter anderem durch die Schaffung von Sozial- und Sanitärräumen sowie eines Bauhofbüros mit eigener Emailadresse geben.