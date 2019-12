In unmittelbarer Nähe des Traude Dierdorf-Stadtheims in der Lazarettgasse – das derzeit erneuert und erweitert wird – werden in den kommenden vier Jahren rund 80 Wohnungen für „Betreutes Wohnen“ und über 90 geförderte Wohnungen gebaut. Der gesamte Komplex soll der „Traude Dierdorf-Generationenpark“ werden.

„Dieses Projekt bringt Generationen zusammen und lässt somit einen Ort der Begegnung entstehen, wo junge Familien und ältere Menschen in direkter Nachbarschaft wohnen“, sagte ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger am Mittwoch im Zuge der Projekt-Präsentation im Stadtheim. Errichtet wird der Wohnpark von der WET-Gruppe. „Hier entstehen auf rund 10.000 Quadratmetern mehrere Baukörper. Die Baukosten belaufen sich auf rund 24 Millionen Euro“, erklärte Geschäftsführer Christian Rädler.

ÖVP-Landesrat Martin Eichtinger betonte die Vorteile für die Mieter: „Das Modell ‚Betreutes Wohnen‘ umfasst ein Notrufsystem für die Sicherheit, eine barrierefreie Ausführung der Gebäude und ein Grundbetreuungspaket, das von Stadt und einer Trägerorganisation organisiert wird.“

Scheibenreif gewann Architekten-Wettbewerb

Mit Architekt Karl Scheibenreif und Baumeister Josef Panis hat sich die WET-Gruppe für die Planung und die Bauaufsicht des Projekts zwei bekannte Gesichter ins Boot geholt. Scheibenreif konnte sich mit seiner Einreichung des „Generationenparks“ bei einem Wettbewerb durchsetzen. Der Baubeginn des „Betreuten Wohnen“ ist für das Frühjahr 2021 geplant. Bis dahin sollte die Erneuerung des Stadtheims fertiggestellt sein. Die 93 Sozialwohnungen werden in einem zweiten Bauabschnitt errichtet. Der Baustart wird im Herbst 2022 erfolgen.