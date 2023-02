Schwarzenbach: Mit keltischen Fürsten am Tisch

Noch spektakulärer, noch aufwändiger, noch reichhaltiger präsentiert sich heuer das Programm des „26. Keltenfestival Bucklige Welt“ am Burgberg in Schwarzenbach.

Da aus antiken Schriftquellen bekannt ist, dass wohlhabende Bürger und Keltenfürsten keine Kosten scheuten, um ihre Gäste mit besten Weinen aus dem Mittelmeerraum und exotisch gewürzten Speisen zu verwöhnen, lag es nahe, dem Rechnung zu tragen und das Keltenfestival 2023 unter das Motto „Essen und Trinken der Kelten“ zu stellen. Die Präsentation „Zu Gast bei keltischen Fürsten“ wird den Besuchern heuer besonders interessante Einblicke in die Kochkünste sowie die verwendeten Lebensmittel der damaligen Zeit bieten.

Erstmals Karten im Vorverkauf

Doch neben dem Kennenlernen der kulinarischen Kostbarkeiten unserer Vorfahren werden auch die anderen Programmpunkte nicht zu kurz kommen. Wie die Jahre zuvor, gibt es wieder den „Tag der Schulen“ mit Erstürmung der keltischen Befestigungsanlagen. Weiters werden Schüler von zwei Musikschulen auf der Keltenbühne ihr Können zeigen, eine Feuershow für mystische Stimmung sorgen und natürlich Musikgruppen den Burgberg beben lassen. Am Freitag unterhalten die „EIDAXL COMBO“ aus dem Burgenland. Von hier kommen auch die „Flatland Rovers“ am Samstagvormittag. Danach die Band „Selfish Murphy“ und nach dem Sonnwendfeuer „The Mahones, eine in Kingston, Ontario gegründete irisch-kanadische Folk-Punk-Band. Den musikalischen Schlusspunkt bildet die Dudelsackband „Caledonian Pipes & Drums“ am Sonntag. Publikumsmagneten wie die wilden Spiele der Kelten oder die Kampfdarstellungen zu Pferd und Waffenübungen zu Fuß, wird es natürlich ebenfalls wieder geben.

Da es bei der Veranstaltung im Vorjahr viele enttäuschte Besucher gab, die wegen Überfüllung nicht mehr eingelassen werden konnten, entschloss sich die Marktgemeinde als Veranstalter dazu, Karten für die Veranstaltung vom 16. bis 18. Juni erstmals im Vorverkauf anzubieten:

