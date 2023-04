Pop-up-Galerie in Bad Fischau-Brunn eröffnet

Seit 37 Jahren wird das Schloss Fischau kulturell genutzt, sowohl als Kunstgalerie geführt vom Verein Forum Bad Fischau-Brunn, als auch als Viertelsstandort der Kulturvernetzung NÖ GmbH. Ab sofort steht eine weitere Ausstellungsfläche in der ehem. Schlosskapelle, der Sala Terrena, auf dem Schlossareal für Künstler zur Verfügung. Die Galerie wird über die Kulturvernetzung NÖ in Zusammenarbeit mit dem Forum Bad Fischau-Brunn Bildenden Künstler und Künstlerinnen zur Verfügung gestellt und bietet damit die Möglichkeit zur öffentlichen Präsentation ihrer Kunstwerke.

Für die temporäre Nutzung der Präsentationsfläche ist eine Anmeldung erforderlich. Die Teilnehmer werden nach Einlangen der Bewerbung gereiht. Es gilt das „first come – first serve“ Prinzip. Die Ausstellungsfläche steht dem Künstler für den Zeitraum von 2 Wochen zur Verfügung. Für den Ausstellungszeitraum ist eine Anwesenheit des Künstlers bzw. der Künstlerin zu mindestens folgenden Zeiten vorgesehen: Sa 17 – 19 Uhr & So 17 – 19 Uhr.

Bewerbungen an industrieviertel@kulturvernetzung.at mit: Lebenslauf, Werkübersicht bzw. Fotos von 6 - 8 Werken, ggfs. Informationen betreffend Zusatzprogramm (Schauvorführungen etc.).

