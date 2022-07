Nach 66 Jahren: Wr. Neustädter findet Bruder und Schwester

Werbung

„Plötzlich Geschwister“. Das trifft auf Walter Malecek zu – mit 66 Jahren „bekam“ er noch einmal Bruder und Schwester.

Der Wiener Neustädter wurde als nur wenige Monate altes Baby von seiner leiblichen Mutter getrennt, wuchs dann bei seinem Großvater, Vater und Stiefmutter auf. „Ich habe mich immer gefragt, ob es da nicht noch jemanden geben könnte“, erzählt er der NÖN. Tochter Selina nahm deswegen im Frühjahr die Nachforschungen auf, die nicht einfach waren. Die leibliche Mutter – begraben in Wien – war mittlerweile verstorben, aufgrund des Datenschutzes gab es von der Friedhofsverwaltung nur eine Mail-Adresse von den Betreuern des Grabes.

„Ich hab‘ schon geglaubt, das wird nichts mehr“

„Wir haben da eine E-Mail hingeschrieben, allerdings hat sich dann ein Monat lang nix getan. Ich hab‘ schon geglaubt, das wird nichts mehr“, sagt Walter Malecek. Allerdings kam dann doch ein Anruf von der Frau seines Bruders Rene (62), er ist Straßenbahnfahrer in Wien, wenig später trafen die Brüder zum ersten Mal in Wiener Neustadt aufeinander. „Na klar ist man da nervös, so etwas passiert einem schließlich nicht alle Tage. Da weiß man nicht, wie man sich verhalten soll. Meinem Bruder Rene ist es genauso gegangen, auch er war sehr nervös, wie er mir später erzählt hat. Aber wir haben uns auf Anhieb gut verstanden, der Schmäh ist gleich gelaufen.“

„Das Tragische ist halt, dass wir 66 Jahre nichts voneinander gewusst haben“

Natürlich wurde dann in langen Gesprächen viel Vergangenheit aufgearbeitet, auch wenn noch einige Rätsel bleiben. In der Vorwoche gab‘s dann im Kleingarten ein großes Familientreffen, wo auch Schwester Manuela (59, ebenfalls Wienerin) dabei war. „Eine ganz eine Liebe, auch mit ihr hab ich mich sofort verstanden“, freut sich Walter Malecek. Nachsatz: „Das Tragische ist halt, dass wir 66 Jahre nichts voneinander gewusst haben“, bedauert der Wiener Neustädter das späte Treffen, „aber immerhin haben wir uns jetzt gefunden.“

Fest steht, dass die neue Großfamilie jetzt regelmäßig in Kontakt bleibt – unter anderem soll ein gemeinsamer Praterbesuch in Wien folgen.

