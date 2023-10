Löwenherz-Slam im Triebwerk Wiener Neustadt geht in die nächste Runde

Ende der 1980er-Jahre bekannt geworden, gilt der Poetry-Slam heute als eine Performance, in der ein Text zu einem bestimmten Thema mehr oder weniger künstlerisch vorgetragen wird. Ob lustige Geschichten aus dem Leben, klassische Minnegedichte oder melancholische Reimketten: beim Poetry-Slam geht es darum, das Publikum mit dem Vortrag der eigenen Texte zu begeistern. In mehreren Runden treten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Poetry-Slams auf der Bühne gegeneinander an. Am Ende bestimmt das Publikum die Gewinnerinnen beziehungsweise die Gewinner.

Der Wiener Neustädter Gabriel Seewald hat während seiner Schulzeit in der Gröhrmühlgasse seine Leidenschaft zum Poetry-Slam entdeckt und bereits bei landesweiten Bewerben teilgenommen. Da stellt sich die Frage: Gibt es denn in Wiener Neustadt eine Poetry-Slam Szene? Gabriel Seewald: „In Österreich gibt es mittlerweile eine kleine Szene, in Wiener Neustadt ist sie noch kleiner. Darum bin ich froh, dass wir mit dem Löwenherz-Slam, Poeten und Poetinnen aus der Region, eine Bühne zum Ausprobieren geben."

Diese Woche geht der Löwenherz-Slam in die nächste Saison. Am 28. Oktober, ab 16 Uhr lädt das Triebwerk zum Beginner-Workshop. Ab 18 Uhr können Interessierte den Poet*innen beim Vortragen lauschen. Um Anmeldung für den Workshop und für den Slam selbst wird gebeten unter loewenherzpoetryslam@gmail.com.