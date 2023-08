Misstrauensantrag gegen Ortschef Roland Braimeier in Markt Piesting

Knalleffekt in der Piestingtalgemeinde: ÖVP-Bürgermeister Roland Braimeier sieht sich mit einem Misstrauensantrag konfrontiert. Eingebracht haben ihn die Grünen rund um Gemeinderat Constantin Gessner.

Unter anderem wird dem Ortschef Falschaussage bezüglich des Erhalts über Anfragen, ein gesetzwidriger Ausschluss der Öffentlichkeit bei einer Gemeinderatssitzung oder das Ignorieren von Initiativanträgen vorgeworfen. Auch das Projekt Volksschule und dessen Planungskosten lassen die Wogen hochgehen. „Unsere Aufsichtsbeschwerden haben leider nichts genützt, deswegen haben wir diesen Weg beschritten“, sagt Gessner im Gespräch mit der NÖN.

Ein entsprechender Antrag wurde bereits ÖVP-Vizebürgermeister Franz Wöhrer zugestellt, der gegenüber der NÖN den Erhalt bestätigt. Er hat nun vier Wochen Zeit, einen Sondergemeinderat einzuberufen, wo über den Misstrauensantrag zunächst diskutiert und dann auch abgestimmt wird.

Unterstützung erhalten die Grünen von der Bürgerliste „Gut für Piesting und Dreistetten“. Über die kommende – geheime – Abstimmung wollte Gemeinderat Robert Ohorn keine Auskunft geben, der Antrag der Grünen hätte aber „Hand und Fuß“, „die Informationspolitik des Bürgermeisters ist dünn, wir bekommen keine Antworten auf unsere Anfragen“, kritisiert er. Der SPÖ lag der Antrag am Montag noch nicht vor, deswegen „können wir auch keine Stellungnahme abgeben“, so Heinz Mahnke.

ÖVP-Bürgermeister Roland Braimeier wollte zum Inhalt des Misstrauensantrags nicht näher eingehen und verwies auf die kommende Sitzung. Generell seien die Vorwürfe aber „nicht nachvollziehbar“. Mehr wolle er dazu nicht sagen, „ich will keinen im Vorfeld beeinflussen und auch keinen Keil zwischen irgendjemanden treiben“, so der Ortschef. Ein Amtsverlust droht Braimeier übrigens dann, wenn zwei Drittel des Gemeinderats dem Misstrauensantrag zustimmen, was angesichts ÖVP-Übermacht im Gemeinderat, sie hält bei rund 64 Prozent, aber unwahrscheinlich scheint.