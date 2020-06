In das Matzendorfer Feuerwehrhaus wurde eingebrochen: Unbekannte drangen vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Haus ein.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um zwei Täter handelt. Die Einbrecher fanden im Feuerwehrhaus den Tresor und schnitten ihn mit einem Winkelschleifer der Feuerwehr auf. Gefunden haben die Täter aber nichts. Der Tresor war zum Tatzeitpunkt leer.

Um anschließend alle Spuren zu verwischen, sollen die Unbekannten laut Polizei die Einrichtung mit einem Feuerlöscher besprüht haben. Die Schadenssumme ist laut Polizei und Feuerwehrkommandant Martin Schneidhofer derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen. „Wir bitten die Bevölkerung daher um erhöhte Aufmerksamkeit“, heißt es vonseiten der Feuerwehr.