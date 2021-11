Positive Party-Besucherin mit gefälschtem Test?

Bei der Halloween-Party in der Arena Nova am Sonntagabend hat es einen positiven Corona-Fall gegeben. Dabei dürfe es sich um eine Besucherin aus dem Bezirk Neunkirchen handeln, die mit dem Zug anreiste. Laut Polizei wird ermittelt, ob die Frau mit einem gefälschten Coronatest auf der Party war. Laut den Veranstaltern habe man einen anonymen Hinweis bekommen, dass die Frau trotz eines, zwei Tage vor der Party positiv abgelieferten PCR-Tests auf der Party sei. Dort wurde die Frau dann identifiziert und vor Ort positiv getestet - danach rückten Polizei und Rettung an.

Bei der Party waren rund 4.000 Besucher anwesend, es galt die 3G-Regel. Partygäste sollten ihren Gesundheitszustand in den nächsten Tagen genau beobachten.