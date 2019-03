Es sind deutliche Spuren, die auf einer Wiese nördlich der Steinabrücklerstraße in der Nähe der Autobahn hinterlassen wurden: Unbekannte waren auf dem Grün mit ein oder mehreren Autos unterwegs, um ihre „Rallye-Tauglichkeit“ zu testen.

Dabei richteten sie an der Wiese jedoch beträchtlichen Schaden an. Mit den Autos wurde solange gedriftet, bis in der Wiese tiefe Furchen entstanden.

Die Folge: Für den Bauern ist eine Nutzung der Fläche für Monate nicht möglich, was problematisch ist. „Die Wiese dient dem Bauern zur Futtergewinnung für seine Milchkühe“, so ein Ermittler.

Schaden für Bauern von rund 1.500 Euro

Bis der Schaden ausgebessert sei und das Grünland wieder wachse, würden Wochen vergehen. Dem Bauern dürfte so ein Schaden von 1.000 bis 1.500 Euro entstehen.

Außerdem dürfte eines der Autos auch noch Motoröl verloren haben, wodurch die Wiese verunreinigt wurde. Der Zeitraum des Vandalenaktes kann nicht genau eingeordnet werden, es dürfte in den letzten Wochen passiert sein.

Die Wöllersdorfer Polizei bittet um Hinweise (diese werden vertraulich behandelt) an Umweltermittler Christian Fasching unter 059133/3386 – 100 oder per Mail an:

christian.fasching02@polizei.gv.at.