Piestingtal: Mit der Waffe zu „Geistervilla“

Ein Autofahrer hatte am Freitagnachmittag die Polizei alamiert: Aus einem Auto, das vor ihm auf der B21 in Richtung Pernitz unterwegs war, sei mehrmals geschossen worden, meldete er. Der Autofahrer nahm zunächst die Verfolgung auf und konnte den Polizisten so sagen, dass die Fahrt der verdächtigen Pkws in Richtung „Geistervilla“ nach Feichtenbach (ehemalige Lungenheilanstalt, die als „Lost Place“ gilt) ging. Schnell waren mehrer Funkstreifen der Polizei auf dem Weg dort hin.

Dort angekommen, konnten die Polizisten zwei Autos sowie vier Jugendliche antreffen. Die Jugendlichen, zwei Burschen und zwei Mädchen aus der Steiermark bzw. Oberösterreich, wurden von den Beamten vorläufig festgenommen. In einem der Autos fanden die Polizisten eine Gaspistole samt Munition. Gegen einen der Jugendlichen, er gab sich als Besitzer der Waffe zu erkennen und hatte sie nur wenige Stunden vor dem Vorfall gekauft, wurde ein Waffenverbot ausgesprochen. Er gab an, die Pistole zwar aus dem Fenster gehalten zu haben, aber nicht geschossen zu haben – die Untersuchungen laufen. Zur „Geistervilla“ wollten sie, weil sie dort Fotos machen wollten.

