Schüsse in der Silvesternacht: Mann in Wiener Neustadt verhaftet

Zu einem massiven Polizeieinsatz kam es in der Silvesternacht in der Wiener Neustädter Raugasse. Ein 38-jähriger Mann hatte dort an seiner Wohnadresse mehrmals in die Luft geschossen, Nachbarn verständigten daraufhin die Polizei. Binnen weniger Minuten war ein Großaufgebot der Exekutive vor Ort, im Garten wurden mehrere leere Patronenhülsen gefunden.

Der 38-jähriger dürfte kurz nach 21 Uhr im Vollrausch mehrmals in die Luft geschossen haben, eine Pistole und ein Gewehr wurden von der Polizei sichergestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, Details zu dem Vorfall stehen noch aus - die Befragungen können aufgrund seiner starken Alkoholisierung erst nach seiner Ausnüchterung fortgesetzt werden, heißt es seitens der Polizei auf NÖN-Anfrage. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es in der Silvesternacht in der Pottendorfer Straße: Bei einem Rohbau ging - vermutlich durch eine Silvesterrakete - Teerpappe in Flammen auf. Die Feuerwehr musste ausrücken.

