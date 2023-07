„Wasser nach Bad Fischau tragen“ in Pop-up Galerie Bad Fischau-Brunn

Wasser ist unverzichtbar und gerade wegen den Ereignissen der Vergangenheit für Bad Fischau-Brunn ein großes Thema. Denn wenn es zu wenig Wasser gibt, versiegen die Thermalquellen des Thermalbades.

Künstlerin Ulla Hasen hat sich dem Thema Wasser angenommen und stellt in der Pop-up Galerie im Schloss Fischau (Sala Terrana) ihre Acrylarbeiten dazu aus. Eröffnet wird die Ausstellung „Wasser nach Bad Fischau tragen“ am Samstag, 8. Juli, um 17 Uhr. Die Galerie ist am 8. und 9. Juli und in der Woche darauf am 15. und 16. Juli von 17 bis 19 Uhr geöffnet.

Die Pop-up-Galerie ist ein Projekt der Kulturvernetzung Niederösterreich GmbH in Zusammenarbeit mit dem Verein Forum Bad Fischau-Brunn.