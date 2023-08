Autohaus Partsch: Zum 100er zwei neue Marken in Wiener Neustadt

Es begann 1923 mit dem „periodischen Personentransport mittels Automobilen“ – kürzer gesagt: einer Buslinie – von Wiener Neustadt über Frohsdorf und Hochwolkersdorf nach Wiesmath, für die Firmengründer Maximilian Partsch im Herbst 1922 die Konzession erhielten hatte. 40 Jahre später, 1963, legte Ignaz Partsch mit der Eröffnung der Vertragswerkstätte für Mercedes-Benz den Grundstein für das heutige Traditionsunternehmen, das weit über die Stadt hinaus bekannt ist und neben Wiener Neustadt u.a. auch in Bad Fischau-Brunn und Neunkirchen Standorte hat. Insgesamt zählt der Betrieb aktuell rund 150 Mitarbeiter.

Das 100-Jahr-Jubiläum wird groß gefeiert: Am Samstag, 2. September, gibt es im Autohaus in der Wohlfahrtgasse und parallel im Werkstättenbereich in der Trostgasse von 10 bis 16 Uhr ein Jubiläumsfest mit Oldtimer-Schau, Kinderprogramm – und einer historischen Autobusfahrt. Das Autohaus wächst weiter. Im Werkstättenbereich wird zugleich die 60-jährige Partnerschaft mit Mercedes-Benz begangen. „Es ist natürlich etwas ganz Besonderes, wenn man mit einem Unternehmen solche langjährigen Jubiläen begehen darf“, sagt Geschäftsführer Thomas Ernst: „Aber ich denke, dass gerade das unsere Firma ausmacht. Die Beständigkeit und Verlässlichkeit über lange Jahre hinweg, denn viele unserer Kunden sind unserem Haus wirklich seit Jahrzehnten treu verbunden.“

Pünktlich zum 100-Jahr-Jubiläum gibt es im Marken-Portfolio zwei prominente Neuzugänge: Ab September hat Partsch auch Peugeot und Alfa Romeo im Programm. „Vor allem mit Peugeot kommt eine Marke in unser Haus, die in allen Bereichen vom Kleinwagen über den Van bis hin zum Transporter sehr breit aufgestellt ist und eine ideale Ergänzung zu unseren bestehenden Marken darstellt“, sagt Verkaufsleiter Günter Wolf. Der Peugeot 208 war im Vorjahr mit über 206.000 Stück das meistverkaufte Fahrzeug Europas, zudem ist Peugeot die älteste noch existierende Automarke der Welt (Serienproduktion seit 1891).

Die beiden Marken, die – wie u.a. Jeep und Fiat – zum Stellantis-Konzern gehören, sind künftig im Autohaus in der Fischauer Gasse erhältlich. Der Werkstättenbereich für Pkws wird in der Trostgasse angesiedelt, für Peugeot-Transporter im Nutzfahrzeugzentrum Bad Fischau-Brunn.