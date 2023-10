Hannes Winkler: Ein großes Herz für kleine Gärten in Wiener Neustadt

Hannes Winkler hat viel zu tun, aber er nimmt sich Zeit. Gern führt er durch sein grünes Paradies, einen Kleingarten in der Robert-Stolz-Siedlung, den er seit 13 Jahren hegt und pflegt. „Damals war hier gar nichts, eine Baustelle“, sagt Winkler. Jetzt umsäumen Rosen- und andere Blumenstöcke in gewundenen Beeten die perfekte Rasenfläche. Dazwischen ist noch ein Futterplatz für die Igel angelegt. Kein Quadratmeter bleibt ungenützt: Die Stämme von drei gefällten Bäumen hat er mit hölzernen Zwischenwänden versehen und nutzt den entstandenen Raum als Abstellplatz.

Ein Abstellplatz zwischen Stämmen von gefällten Bäumen Foto: Birgit Bachhofner

Sein Garten ist nicht nur Hobby und Erholungsgebiet, sondern auch Dreh- und Angelpunkt seiner Lobby-Arbeit als Vizepräsident des Landesverbands und Obmann „seines“ Kleingartenvereins Robert-Stolz-Siedlung.

Aus der Gartenhütte zaubert Winkler frischen Kaffee und eine Jause. Seine Frau arbeitet gerade, er ist zur Pensionierung vorgemerkt. Ohnehin lässt ihm sein Doppel-Ehrenamt kaum Zeit. Oft arbeitet der Morgenmensch schon um fünf Uhr Früh seine E-Mails ab. Zum Beispiel die Anfragen um eine Parzelle: Gut 30 Interessenten stehen momentan auf seiner Warteliste. Allerdings werden die gepachteten Kleingärten so gut wie nie freiwillig zurückgegeben, schon gar nicht aus finanziellen Gründen. „Am ehesten wird nach einem Todesfall etwas frei“, weiß Winkler. Einen Kleingarten pachten können nur Personen, die seit mindestens fünf Jahren in Wiener Neustadt hauptgemeldet sind.

Eine Futterstation für Igel. Foto: Birgit Bachhofner

Die Katze Mia, die eigentlich woanders wohnt, kommt zum Jausentisch und fordert Streicheleinheiten. „Sie weiß, dass wir fast immer da sind.“ Auch, weil der Garten viel Arbeit macht: ein Mal pro Woche muss der Rasen gemäht werden, bis Anfang Dezember. Die Blumenstöcke müssen regelmäßig geschnitten und gedüngt werden. Gift verwendet er nicht, schließlich trägt seine Parzelle das „Natur im Garten“-Siegel. Auch mit diesem Verein ist Winkler oft unterwegs, etwa auf Messen.

Wenn Unfrieden die grüne Idylle stört, kommt er nicht von außen. Meist sind die Streitereien hausgemacht. Mal geht es um den Lärm spielender Kinder, mal darum, wie hoch die Hecke des Nachbarn sein darf oder ob 20 Vogelfutterstationen im Garten erlaubt sind. „Ich versuche es immer zuerst im Guten, indem ich das Gespräch suche.“ Zwischen den Leuten vermitteln, das liegt ihm. Außerdem gehen durch juristische Streitereien viel Zeit und Geld verloren.

Winklers Parzelle aus der Vogelperspektive Foto: privat

Viele der Regelungen sind historisch gewachsen, entsprechen aber nicht mehr den Anforderungen der heutigen Zeit. Nicht so bei ihm: Die Statuten für seinen Kleingartenverein hat er in Eigeninitiative modernisiert. Auch das neue Kleingartengesetz des Landes, das im September beschlossen wurde, trägt unter anderem seine Handschrift. Es beseitigt Wildwuchs bei den Bauverordnungen: Jetzt sind auch Unterkellerungen erlaubt, maximale Traufen- und Firsthöhen wurden erhöht, Nebengebäude dürfen etwas größer und freistehend sein. Neue Abstandsregelungen der Gebäude zueinander sollen freiere Gestaltung, aber auch richtigen Brandschutz ermöglichen. Ebenso wurde die Maximalhöhe der Einfriedungen, meist Hecken, vereinheitlicht. Winkler ist froh über die Neuerungen: „Das sind Erleichterungen für bestehende Gebäude und Klarheit, was jetzt erlaubt ist und was nicht. So kann die Fläche besser genutzt werden.“

Ob die Kleingartenhütten so für das Überwintern attraktiv werden – gerade angesichts steigender Wohn- und Energiekosten? Das hält Winkler für unrealistisch. Denn bei allem, was eine Parzelle so zu bieten hat: Meldeadresse hat sie keine.