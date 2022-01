Eggendorf, Graz: Bernhard Wimmer ist auf der Suche nach dem Licht

Wenn Bernhard Wimmer auf den Auslöser drückt, ist es oft sehr früh oder sehr spät. „Der beste Filter ist ein Wecker. Das Foto steht und fällt mit dem Licht,“ weiß er. Vor allem die Landschaftsfotografie hat es dem 37-jährigen gelernten IT-Techniker angetan, dafür ist kein Weg zu weit – besonders Skandinavien ist ihm ans Herz gewachsen: „Wenn man einmal die Nordlichter sieht, erstarrt man vor Ehrfurcht.“ Ein Vorteil: „Dort geht erst um 10 die Sonne auf, da kann man ausschlafen“, lacht er.

Ein- bis zweimal pro Jahr geht es mit einem Freund auf ausgewählte Fotoreisen, mit der Freundin wird dann „richtig Urlaub“ gemacht. Wobei: Auch dort darf die Kamera nicht fehlen, „dafür kommen wir an Plätze mit wenig Touristen, wo wir sonst nicht hingefahren wären.“

Die (notwendigen) Planungen für seine Foto-Spots können durchaus dauern, dafür will Bernhard Wimmer nachher nicht viel Zeit am PC beim Nachbearbeiten verbringen. „Wenn es länger als fünf Minuten dauert, ist das Foto einfach zu schlecht“, meint er. Ebenfalls Fotografen-Ehrensache: „Wenn das Wetter beim Fotografieren nicht passt, tausche ich jetzt auch nicht den Himmel aus. Das ist so, als würde ich in einem Haubenlokal mit Maggi würzen. Da muss ich eben ein anderes Mal nochmal hinfahren.“

Mehr Fotos gibt es auf www.wimair.at .