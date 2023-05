Arbeiterkammer erreichte bei Regionaltour in Neustadt 3.000 Menschen

Von September bis April waren Vertreter der Arbeiterkammer im Zuge der „Regionaltour“ in Betrieben unterwegs. 173.000 Menschen in ganz Niederösterreich wurden dabei erreicht, das entspricht rund einem Drittel aller Beschäftigten. Für Wiener Neustadt zieht Bezirksstellenleiter Gerald Pahr eine durchwegs positive Bilanz: „Wir konnten über 3.000 Menschen im Bezirk Wiener Neustadt erreichen. Wir waren im ganzen Bezirk unterwegs, um die Arbeitnehmer direkt in den Betrieben zu besuchen, ihre Anliegen zu hören und ihnen mit Expertise zur Verfügung zu stehen.“

Gerald Pahr, Leiter der AK-Bezirksstelle Wiener Neustadt Foto: NÖN, Philipp Hacker-Walton

Neben eigenen AK-Gutscheinheften mit besonderen Ermäßigungen gab es bei der Regionaltour durch den Bezirk auch kleine Snacks. „Besonders gefragt war bei der Regionaltour aber vor allem die Kompetenz und Expertise der Arbeiterkammer und des ÖGB“, sagt Pahr: „Viele ArbeitnehmerInnen wollten von uns Informationen zum Arbeits- und Sozialrecht, zum Konsumentenschutz oder zu Fragen der Aus- und Weiterbildung. Auch für die Jugend hat es mit unserer eigenen Marke AK Young die beste Hilfe und Beratung zu den Themen Lehre, Handyverträge usw. gegeben.“

