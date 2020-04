Diese Gäste haben es anscheinend kaum noch erwarten können: Seit heute, Montag, hat McDonald's an ausgewählten Standorten den Drive-In-Betrieb wieder aufgenommen - so auch in Wiener Neustadt. Bei der Filiale in der Pottendorfer Straße standen die Autos am Montagnachmittag Schlange. Rund 30 Autofahrer warteten darauf, ihre Bestellung abgeben zu können. Die Autoschlange reichte beinahe bis zur Kreuzung Pottendorfer Straße/Stadionstraße.