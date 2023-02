Schwarzenbacher Gemeindechronik: „Die Prägna“ auf 120 Seiten

„Die Prägna“ werden die Menschen der Buckligen Welt oft genannt.

Diese Bezeichnung ist jetzt auch der Titel der Schwarzenbacher Gemeindechronik, die soeben im Entstehen ist.

Eigentlich wollte Bürgermeister a.D. Johann Giefing nur eine Recherche über alle Gemeindesekretäre der Gemeinde von Beginn an machen: „Sie leisten Enormes und sind im Hintergrund oft die Drahtzieher der Gemeindepolitik.“ Doch dann entschloss er sich, eine komplette Chronik der Keltengemeinde Schwarzenbach zu erstellen. Im Jänner 2021 begann er mit den zeitraubenden Recherchen, die ihn unter anderem in die Ungarische Nationalbibliothek in Budapest, das NÖ-Landesarchiv in St. Pölten und die Österreichische Nationalbibliothek führten.

Von den Kelten bis zum Hochwasser

Hier fand er die notwendigen Informationen über die Vergangenheit der Marktgemeinde. Beginnend mit der ersten urkundlichen Erwähnung der Burg Schwarzenbach am 3. April 1254. Erwähnung findet auch die Erhebung zur Marktgemeinde und die Errichtung der noch bestehenden und gut gepflegten Bründlkapelle, die im Jahr 1630 als Wallfahrtskapelle errichtet wurde.

Ebenso die Hochwasserkatastrophe im Jahr 1895, bei der die Gemeinde elf Tote zu beklagen hatte. Viel Platz wird auch den Kelten gewidmet sein, die hier im 2. Jahrhundert vor Christus eine der größten Siedlungen des Ostalpenraumes schufen. Diesem Thema ist auch die Titelseite gewidmet. Sie wird eine Gruppe „Keltenkrieger“ – bestehend aus dem Buchautor Johann Giefing, Kurt Oberger, dem erst kürzlich verstorbenen Heribert Kerschner und Robert Böhm – zeigen.

Die Chronik im Großformat wird ca. 120 Seiten haben, 500 Stück sollen gedruckt werden. Die Präsentation wird in rund zwei Monaten stattfinden.

