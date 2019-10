So mancher Innenstadtbesucher konnte sie schon am Hauptplatz testen: Eine rund 3,5 Meter große leuchtende Weihnachtskugel, in die man sich setzen und Fotos schießen kann, zierte vergangene Woche den Platz vor der Mariensäule. Sie ist Teil der neuen Weihnachtsbeleuchtung, die von ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger und der Obfrau des Unternehmervereins, Judith Hönig, präsentiert wurde.

Rechtzeitig zum Start des Adventmarkts am 22. November wird die „Selfie-Kugel“ wieder aufgestellt – und zwar gegenüber vom Rathaus, wo auch der Christbaum stehen wird. Dieser wird heuer von der Stadt St. Pölten gespendet. Neben der Riesenkugel zählen auch neue Baumbeleuchtungen in der Schul- und Rosengasse sowie Straßenüberspannungen in der Bahn-, Böheim-, Herren-, Dom- und Ungargasse zu den neuen Elementen der Weihnachtsbeleuchtung. Zudem wird es Laternenmotive am Domplatz, in der Singer- und Reyergasse, an der Stadtmauer bei St. Peter sowie in der Wiener Straße geben. Abgerundet wird das weihnachtliche Lichtermeer in der Innenstadt durch eine neue Inszenierung des Marienmarkts und einer Beleuchtung des „Hypo-Brunnens“ in der Wiener Straße/Adlergasse.

"Wir wollten für Wiener Neustadt etwas Außergewöhnliches schaffen"

Die neuen Lichter sollen für Advent- und Einkaufsstimmung sorgen. „Wir wollten für Wiener Neustadt etwas Außergewöhnliches schaffen. Die Kugel ist natürlich das absolute Highlight und soll die Gäste motivieren, Selfie-Grüße aus der Wiener Neustädter Innenstadt zu schicken“, sagt Schneeberger.

Rund 80.000 Euro hat die Stadt in die Anschaffung der neuen Weihnachtsbeleuchtung investiert. Die Lagerung und Wartung übernimmt der Unternehmerverein. „Wir sind ein starker Partner der Stadt, wenn es um die Weiterentwicklung der Innenstadt geht. Deswegen war es für uns auch selbstverständlich, bei der neuen Weihnachtsbeleuchtung zu kooperieren. Wir werden als Unternehmer ebenfalls einige Aktionen im Advent durchführen“, erklärte Hönig.

Neue Programmpunkte am Adventmarkt

Die Stadt hat aber nicht nur die Weihnachtsbeleuchtung ausgeweitet. Auch beim „Zauber im Advent“ gibt es neue Programmpunkte: So dürfen sich Besucher heuer erstmalig über Nachtwächterführungen, ein Kripperlschauen in der Innenstadt sowie über einen Kinder-Advent freuen.