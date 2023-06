Neustädter Lehrer und Jazz-Musiker Peter Janisch mit neuem Album

Am 11. Juni wird Peter Janisch zusammen mit seiner Band „Peter Janisch Quintett“ sein drittes Modern-Jazz-Album präsentieren. Dabei handelt es sich „um ein 76-minütiges Doppelalbum, wobei ich, neben der Musik, auch acht Künstler gefunden habe, die zu meinen Kompositionen verschiedenste Artwork in der bildnerischen Kunst kreiert haben“.

Das Album trägt den Titel "Overdreven", was übersetzt „übertrieben“ bedeutet. Janisch hat für die LP Kompositionen für verschiedenste Ensembles komponiert, „angefangen von einem intimen Duett aus Akustik-Gitarre und Querflöte bis hin zu energischen Big-Band-Arrangements mit bis zu 20 Musikern“. Die Gesamtbesetzung besteht aus vier Ensembles, wobei den musikalischen Kern das Jazz-Quintett der langjährigen Musikerkollegen Christian Schuller (Saxophon), Thorsten Seidl (Schlagzeug), Nicolas Fischer (E-Bass), Martin Listabarth (Klavier) und Peter Janisch (Gitarre) bildet. Die Albumpräsentation in der Kulturszene Kottingbrunn ist am 11. Juni um 18 Uhr, online ist das Werk ab 9. Juni erhältlich.