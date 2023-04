WM-Titel für Liköre von Steinabrückler Konditormeister Stickler

Der beste Likör der Welt kommt aus Steinabrückl: Konditormeister Richard Stickler hat mit seinem Leopoldsdorfer Geschäftspartner Florian Mückstein beim World Spirits Award wieder einige Auszeichnungen erhalten. Die Firma Gautier Mückstein erhielt die Titel „World Class Distillery gold“ und „Distillery of the year 2023“ verliehen. Der Titel „Spirit of the year“ – der weltbeste Likör also – ging an die mit „Double Gold“ ausgezeichneten Liköre „ChocoLat Nougat“ und Haselnuss Likör.

Gold gab es für Amaretto Likör, ChocoLat Minze, ChocoLat Banane, ChocoLat Orange, ChocoLat Chili und Marzipancreme Likör. Der Punschkrapfen Likör und der Dry Gin wurden mit Silver prämiert. Wie kreiert man einen weltmeisterlichen Likör? „Wenn ich das einfach beantworten könnte, würde ich es mir patentieren lassen“, sagt Richard Stickler.

Als Zutaten für das Erfolgsrezept nennt er guten Geschmacks- und Geruchssinn, langjährige Erfahrung, großes Fachwissen, viel Geduld und Zeit und nicht zuletzt ein Gespür für Lebensmittel und Kundenwünsche.

Der geborene Wiener Neustädter wohnt mit seiner Ehefrau Elisabeth und den gemeinsamen Kindern Catharina, Caroline und Maximilian in Steinabrückl. Selbst bezeichnet sich der 49-Jährige als „schwergewichtiger Chaot“, der nach dem Motto lebt: „Das Genie beherrscht das Chaos.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.