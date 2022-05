Wr. Neustädterin über Teuerung: „In ein Lokal gehen spielt es nicht!“

Werbung 10 % Rabatt auf Tickets Anzeige Aquaphonix –The Next Dimension: Größte 3D Wasser-Lasershow lädt ein

Drei Personen in einem Haushalt, die im Monat mit rund 1.700 Euro auskommen müssen. Mit den ständig steigenden Preisen eine Herausforderung, wie uns eine Dame aus Wiener Neustadt – sie wollte anonym bleiben – erzählt.

Die 53-Jährige lebt zusammen mit ihrem Lebensgefährten und ihrer bereits erwachsenen Tochter in einem Haus. „Wir zahlen mittlerweile um 100 Euro mehr Heizkosten“, gibt sie Einblick in ihre regelmäßigen Ausgaben. Beim Einkauf wird mittlerweile auf den Preis genau geachtet, „ich kaufe vorrangig Grundnahrungsmittel, alles andere ist für mich Luxus.“ So wie viele andere, die einfach in den Supermarkt gehen und sich das kaufen, worauf sie Lust haben – das sei momentan einfach nicht im Budget.

„Früher haben wir uns hin und wieder eine Pizza gegönnt. Das ist derzeit auch nicht möglich“

„Und in ein Lokal gehen spielt es auch nicht. Früher haben wir uns hin und wieder eine Pizza gegönnt. Das ist derzeit auch nicht möglich“, machen die 53-Jährige und ihre Familie Abstriche. Sie ist eine jener Kunden, die ihr Essen derzeit hauptsächlich vom Sozialen Greissler in der Neunkirchner Straße beziehen. „Ich bin wirklich froh, dass wir diesen Greissler und Franz Lechner (er leitet den Sozialmarkt, Anm.) haben“, die Frau würde sonst noch schwerer zu den Grundnahrungsmitteln kommen, die ihre Familie braucht. Einen Teil der 1.700 Euro gehen – „und das gebe ich zu“ – für Zigaretten drauf. „Wir rauchen, doch auch hier schränken wir uns ein. Wenn die Teuerungen noch weiter steigen, dann werden wir als erstes hier Abstriche machen“, sagt sie.

Kritische Situation am Arbeitsmarkt

Erschwerend hinzu kommt aber auch noch, dass sowohl die 53-Jährige als auch ihr 56-jähriger Lebensgefährte arbeitslos sind. „Ich hatte im November 2019 einen Herzinfarkt. Damals arbeitete ich beim Spar in Lanzenkirchen“, erinnert sie sich zurück. Seither hat sich ihr Leben komplett verändert. Körperliche Anstrengungen sind für sie nicht mehr möglich. „Ich schreibe Bewerbungen und will auch arbeiten, doch ich finde leider nichts Passendes.“ Ähnlich ergeht es ihrem Lebensgefährten. Er sei vom Arbeitsmarktservice als unvermittelbar eingestuft worden. „Er ist gesundheitlich vorbelastet“, erklärt die 53-Jährige. Um jenen, eine Freude zu bereiten, die ihr unter die Arme greifen beziehungsweise selbst wenig Geld zur Verfügung haben, bäckt sie jeden Samstag etwas für den Greissler des Sozialmarktes.

„Die Leute können die Mehlspeise zum Selbstkostenpreis mitnehmen. Die Ware bekomme ich meistens vom Greissler, kurz bevor sie abläuft.“ Denn bevor Mehl und Co. weggeworfen werden, möchte sie noch eine Torte oder einen Kuchen daraus zaubern. „So kann ich mich etwas revanchieren. Und es freut mich dann auch immer wieder, wenn die Leute zu mir kommen und mir sagen, dass es ihnen geschmeckt hat!“

