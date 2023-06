Schüler der Musikschule Piestingtal stellten ihr Können unter Beweis

Die Schüler der Musikschule Piestingtal konnten in den vergangenen Monaten einige Erfolge erzielen.

Beim Alpenländischen Volksmusikwettbewerb Ende Oktober in Innsbruck waren zwei Gruppen von Direktor Rudolf Pichler mit dabei.

D'Piestingtaler Foto: zVg

Matheo & Noah (Steirische Harmonika und Gesank) fuhren mit einem „Ausgezeichneten Erfolg“ wieder aus Tirol nach Hause, „D'Piestingtaler“ (Linoa Glanzner - Harfe, Valerie Hübsch - Cello, Jakob Postl - Xylophon und Fabian Postl - Steirische Harmonika) mit einem „Sehr guten Erfolg“.

Matheo & Noah Foto: zVg

„Alle vier Tage in Innsbruck waren für unsere Schüler ein einmaliges und unvergessliches Erlebnis“, blickt Direktor Rudolf Pichler zurück: „Neben den Bewertungsauftritten konnten unsere beiden Gruppen bei Aufhorchen in der Innenstadt von Innsbruck mitmachen, so auch bei Auftritten im Congress Innsbruck, wo am Samstag Abend das große Festkonzert mit einigen ausgezeichneten Solisten und Ensembles über die Bühne ging. So freuen wir uns ganz besonders, dass auch wir mit einer unserer Gruppen diesen einmaligen Abend miterleben durften.“

Erfolge bei „prima la musica“

Auch beim diesjährigen Landeswettbewerb von „prima la musica“ zeigten die Schüler der Musikschule Piestingtal ihr Können. Mit dabei waren in diesem Jahr ausschließlich Holzbläser aus der Klasse von Bernhard Pfaffelmaier.