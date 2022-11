Bruno Haberzettl: Kulturpreis an Winzendorfer

Seit 24 Jahren lebt Karikaturist Bruno Haberzettl gemeinsam mit seiner Frau Nora in Winzendorf. Das Haus mit dem 7.000 Quadratmeter großem Garten liegt etwas abseits und ist verträumt und romantisch. Hier befindet sich der Ort, an dem Haberzettl seiner Kreativität und seinen Ideen freien Lauf lässt.

Dem bekannten Karikaturisten wurde nun ein Preis verliehen. Bei der 62. Verleihung der „Kulturpreise des Landes Niederösterreich“ erhielt Haberzettl als erster den Würdigungspreis in der Sonderkategorie „Karikatur“. „Ich bin sehr dankbar dafür, das ist eine tolle Anerkennung für mich und meine Arbeit“, so Haberzettl im NÖN-Gespräch. Der Künstler, der von sich selbst behauptet „schrullig“ zu sein, steht nicht gerne im Rampenlicht.

„Es war ein großer Segen für mich, eine so große Leserschaft zu erreichen“

Haberzettl hat im Alter von 25 Jahren mit dem Zeichnen von Karikaturen begonnen. Damals befand er sich noch auf der Suche nach seinem eigenen Stil und wurde oftmals mit Karikaturisten wie Sokol, Haderer oder Deix verglichen. „Es liegt an einem selbst, sich vom Stil der anderen zu entfernen“, sagt er dazu. Erst mit Beginn bei der Kronen Zeitung 1995, wo seitdem einmal in der Woche eine Karikatur erscheint, habe er seinen eigenen Stil gefunden. „Da konnte ich mich als Karikaturist etablieren. Es war ein großer Segen für mich, eine so große Leserschaft zu erreichen“, so Haberzettl.

Den Ausgleich zu seiner künstlerischen Arbeit findet der 57-Jährige in dem großen Garten und der Leidenschaft zu Amphibien. Unterschiedlich große Tümpel und Teiche für Unken, Kröten und Frösche sowie Lebensräume für Eidechsen und Wildbienen sind Teil seiner Naturprojekte. „Die Natur ist für mich sehr wichtig, denn hier kann ich neue Energie schöpfen.“ In seinem Garten habe der Künstler außerdem die besten Ideen. Auch seine Ehefrau ist ihm eine große Stütze. „Ich zeige ihr vorher immer alle meine Skizzen“, erzählt er. Bruno und Nora Haberzettl sind seit 23 Jahren glücklich verheiratet.

