„Don Karlos“ in den Kasematten: Gelungener Freiheitskampf

Die „Wortwiege“ lud zur zweiten Premiere, nach „Audienz“ von Vaclav Havel am letzten Samstag war nun Schillers „Don Karlos“ an der Reihe. Der „Klassiker“ mit gut drei Stunden Dauer (mit Pause) überraschte mit so manch unerwartetem Lacher und viel Modernität beim Bühnenbild, den Requisiten und den Kostümen.

Unter der Regie von David Paska treten mit den jungen Schauspielern Saskia Klar als Königin Elisabeth, Lukas Haas in der Titelrolle und Luka Vlatkovic als Marquis von Posa die „wortwiege-Allstars“ Jens Ole Schmieder (König Phillip), Judith Richter (Herzog von Alba) und Horst Schily als Großinquisitor auf.

Das Ergebnis ist ein großer Theaterabend rund um Freiheit, Liebe und Freundschaft, für den sich das Publikum mit langanhaltendem Applaus und vielen Bravo-Rufen bedankte.

Das Festival mit Aufführungen von „Audienz“ und „Don Karlos“ läuft bis 2. April.

