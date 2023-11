Erster Krampuslauf in der Wiener Neustädter Herrengasse

Die Stadt bekommt einen zweiten Krampuslauf: In der Herrengasse werden am Freitag, dem 1. Dezember, 60 dunkle Gestalten aufmarschieren. Mit dabei sind die „Lichtenwörther Klachlteufeln“, die „Zillingdorf Bergwerk Devils“, die „Neudörfler Gfang Teifln“, „Wr. Neustädter Schrafl Pass“ und die „Pöttschinger Liadnbergteifln“. Ab 21 Uhr findet das „Warm Up“ statt, ab 22 Uhr beginnt der Krampuslauf. Direkt danach gibts die Aftershowparty in den einzelnen Lokalen. Tickets (Vorverkauf vier Euro, Abendkassa fünf Euro) gibt es unter www.garteneden-wn.at/prdoukt/krampuslauf. Eintritt ist ab 16 Jahren (Ausweiskontrolle).