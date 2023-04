Die Bäuerinnen der Gebiete Kirchschlag, Wiener Neustadt und Gutenstein haben sich für den Genussmarkt in Lanzenkirchen am 29. April etwas Besonderes einfallen lassen: Sie veranstalten in dessen Rahmen den 1. Trachtenflohmarkt.

Wer Trachtenbekleidung für Damen, Herren oder Kinder in gutem Zustand hat, kann diese am Tag vor der Veranstaltung anliefern. Nähere Informationen gibt es bei Bezirksbäuerin Andrea Blochberger.

