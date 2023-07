Wiener Neustädter Komponist Florian Hecher in Cambridge ausgezeichnet

Er ist „von Herzen gerne Klavierlehrer und freischaffender Musiker“ in Personalunion und ein mehrfach ausgezeichneter Komponist.

Die Rede ist von Florian Hecher, der vor kurzem gleich zwei internationale Preise bekommen hat. Der Wiener Neustädter ist autodidaktischer Komponist und jüngster Gewinner des „Wiener Filmmusikpreises“ in der Geschichte des Preises.

Nun erzielte Florian Hecher bei der Cambridge Music Competition 2023 in der Kategorie „Komposition“ den „Platinum Prize“ und den „Great Creativity Spezial Prize“ für seine „Orphanage Suite“.

Das Zertifikat vom Cambridge-Wettbewerb. Foto: Privat, Privat

Florian Hecher lebt in Wiener Neustadt und arbeitet als Klavierlehrer in Wimpassing. Er hat am BORG maturiert und in Wien Instrumental-Gesangs-Pädagogik studiert.

2021 gründete er das Trio Zeppelin, mit dem er neue musikalische Wege beschreitet und für das er das Programm „Feder Rausch“ geschrieben hat und es auch immer weiter entwickelt. „Bei den ersten Aufführungen hat unser Schauspieler Andreas Steiner zwischen den Musikstücken Texte vorgelesen. Mittlerweile haben wir ein Gesamtkonzept, wo er auf der Bühne einen Charakter spielt. Die Musik steht zwar im Vordergrund, aber die Mischung aus Schauspiel, Moderation, Tanz (Julia Schmidt, Elisa Ferstl) und Musik (Violine: Sofia Liu, Violoncello: Stefan Teufert/Elisabeth Rakowitz, Klavier: Florian Hecher) bildet ein Ganzes und ist letztlich das, was sich entwickelt hat. Zumindest aktuell“, sagt Hecher.

Auch neu an Hechers Konzept ist die enge musikalische Verschmelzung mit Live Electronics: „Auf der Bühne klingen an manchen Stellen ganze Orchesterstücke, zu denen wir Musiker live dazu spielen.“

Im November ist Florian Hecher im BORG als Teil des Variacello-Zyklus mit dem Programm „Feder Rausch“ zu Gast. Aktuell arbeitet er gerade wieder an dem Projekt, um es weiter zu entwickeln. Parallel dazu schreibt er die Notation für seine „Orphanage Suite“, die im Moment nur in Computerform existiert, „damit sie dann hoffentlich von einem Orchester aufgeführt werden kann“.

Weitere Termine, Musik, Infos & Blog auf: www.florianhecher.com