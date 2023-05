Doppel-Gold für Katzelsdorfer Musikschule bei Bundesfinale

Rund 4.500 Musik-Talente treten jährlich im Frühjahr beim Landeswettbewerb von „prima la musica“ an. Nur wenige Hunderte schaffen schließlich den Sprung zum Bundeswettbewerb, bei dem nun drei begnadete Schüler der Musikschule Lanzenkirchen-Katzelsdorf ausgezeichnet wurden.

Zunächst war es Philipp Farkas, der bei der Jury auf dem Euphonium mit seinem wunderbaren Klang und ausgefeilter Technik imponieren konnte, und einen ersten Platz abräumte. Ein weiterer Ritterschlag für die harte Arbeit der Schüler und Lehrer der Musikschule sollte folgen: Caroline Langer konnte die Kommission zuerst mit romantischen Klängen am Altsaxophon, danach mit zeitgenössischen Melodien am Sopransaxophon überzeugen, sodass sie mit Gold prämiert wurde. Begleitet und unterstützt wurde Langer dabei am Klavier von Annika Töpler, als Draufgabe wurde sie noch mit einer Auszeichnung als jugendliche Begleitung geehrt.

