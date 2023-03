Autobus fuhr an Ebenfurther Schülern vorbei

In der Gemeinde Ebenfurth kommt es immer wieder zu Problemen mit der Buslinie 327 (Hornstein-Felixdorf). Verspätungen, manchmal bis zu 20 Minuten sind anscheinend an der Tagesordnung. Einige Eltern haben deshalb mehrfach versucht, direkt mit dem Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Kontakt aufzunehmen. Wie der Elternvertreter der Klasse 1B der Volksschule Peter Jirgl erläutert, wollte man sich auch über einen Busfahrer beschweren, der Eltern auf einer Haltestelle durch eine Geste beleidigt hatte. Leider ohne Reaktion.

Zu zwei schwerwiegenderen Ereignissen kam es aber am Montag und Freitag nach den Semesterferien. Da fuhr der Busfahrer nach Schulschluss an der Haltestelle „Ebenfurth Schulen“ einfach vorbei. Einige verstörte Volksschüler mussten daraufhin in der Schulaula mit Getränken beruhigt und betreut werden. Am Freitag sei sogar ein aufgebrachter Vater dem Bus nachgefahren und habe ihn aufgehalten, weil dieser wieder an der besagten Haltestelle vorbeigefahren sei. Daraufhin wendete der Busfahrer und holte die wartenden Kinder von der Haltestelle ab.

Die Eltern sind bereits sehr verärgert, so Jirgl. „Man sollte sich doch auf ein Busunternehmen, dem man seine Kinder anvertraut, auch zu hundert Prozent verlassen können.“

VOR bestätigt, diesbezüglich Beschwerden erhalten zu haben und das betreffende Busunternehmen wegen einer verlässlichen Leistungserbringung eingemahnt. „Es handelt sich beim Problem der nicht angefahrenen Haltestelle an der Volksschule um einen Lenker-Fehler. Im Rahmen eines persönlichen Gespräches wurde der Lenker dazu angehalten, sich künftig vor Dienstantritt besser mit seinem Dienstplan bzw. der korrekten Linienführung vertraut zu machen“, erklärt VOR. „Wir bedauern die Vorfälle sehr und möchten uns bei Eltern und Schülern entschuldigen.“

SPÖ-Bürgermeister Alfredo Rosenmaier findet die Vorkommnisse bedenklich. „Das sind mittlerweile zu viele Lenker-Fehler gewesen“, meint dieser, „ich erwarte mir eine hundertprozentige Verlässlichkeit von VOR.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.