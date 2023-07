List General Contractor GmbH übernimmt deutsches Tischlereiunternehmen

Die Martin Riederle GmbH ist ein in dritter Generation geführtes Familienunternehmen, spezialisiert auf die Bereiche privater Innenausbau (Gestaltung und Konzeption individueller Lösungen im privaten Bereich), Objekteinrichtungen (Partner für Architektinnen und Architekten im gewerblichen Bereich) und Yachtausbau (Ausbau von hochwertigem Interieur zu Wasser). Wie List GC hat sich das Unternehmen nach seiner Gründung 1925 von einem klassischen Tischlereibetrieb durch über Jahre aufgebaute Fachkompetenzen zu einem Spezialisten für anspruchsvolle und komplexe Innenausstattungen entwickelt. Der Firmensitz befindet sich in Burgau, im Bundesland Bayern zwischen München und Stuttgart.

Martin Riederle, der das Unternehmen seit 1999 allein geführt hat, betont: „Mit List GC habe ich den idealen Nachfolger für meinen Familienbetrieb gefunden. Ich weiß nicht nur meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch meine Kunden in den besten Händen.“ Die neu gegründete Riederle Werkstätten GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der List General Contractor GmbH. Vertreten wird das Unternehmen durch das List-GC-Geschäftsführungsteam Josef Payerhofer und Christian Bolinger.

Für Theresa Ludwiger-List, Familienmitglied und Geschäftsführerin von List GC, ist „der Erwerb die richtige strategische Entscheidung, die nicht nur den langjährigen, qualifizierten Mitarbeitern bei der Firma Riederle eine sichere Zukunft innerhalb der Branche sichert, sondern auch unseren Eigenfertigungsgrad erhöht sowie unseren Unternehmenswert steigert“.

Erfahrungsaustausch durch Synergien

Durch Synergien, da sowohl List General Contractor GmbH wie auch Riederle Werkstätten GmbH für dieselbe Branche im Luxussegment arbeiten, können die Standorte perfekt voneinander profitieren und Erfahrungen austauschen. „Wir erhöhen durch den Erwerb unsere Produktionskapazitäten um weitere 1.250 Quadratmeter. In einer Branche mit stetig steigender Nachfrage nach handwerklich hochwertigsten Luxus-Ausstattungen bietet die Nachfolge die perfekte Ergänzung zum Firmensitz in Bad Erlach im südlichen Niederösterreich und der Cohrs Werkstätten GmbH in Bad Fallingbostel in Norddeutschland. Mittelfristiges Ziel von List GC ist es, den Standort in Burgau zu vergrößern und weiter auszubauen“, betont Geschäftsführer Josef Payerhofer.

Zusätzlich wirkt das niederösterreichische Unternehmen damit dem Fachkräftemangel entgegen. „Vor allem im Luxussegment und bei komplexen Projekten sind erfahrene Mitarbeiter sehr wichtig, die um die höchsten Anforderungen an moderne Handwerkskunst bestens Bescheid wissen“, ergänzt Geschäftsführer Christian Bolinger.

Auch in Bad Erlach und Bad Fallingbostel (DE) investiert das Unternehmen in den Ausbau der Standorte und baut zusätzlich zu den insgesamt bestehenden rund 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter Personal auf, heißt es in einer Aussendung.