Auch wenn 2020 für das Museumsteam nicht einfach war, so schaut man doch zuversichtlich in die Zukunft und ist schon eifrig am Planen für das nächste Jahr. „Nach dem Lockdown wird die Dauerausstellung „neuStadt erzählen“ gezeigt, die bald durch eine digitale Komponente erweitert wird. Die Museumsapp wird den Besuchern die Möglichkeit bieten, eine Audio- oder eine Quiztour durch die Dauerausstellung zu machen“, so Kulturvermittlerin Julia Schlager.

Ab Ende März sollen dann zwei neue Ausstellungen gezeigt werden. „Biedermeier“ zeigt, dass im 19. Jahrhundert keine biederen Zeiten in Wiener Neustadt waren. (Dazu wird es auch vom SOG Theater Auftritte im Museum geben, Anm. d. Red.) In der Kirche St. Peter widmet sich die interaktive Familienausstellung „Wir essen die Welt“ aus Vorarlberg dem Thema Nachhaltigkeit und wird von einem spannenden Rahmenprogramm begleitet werden.

Im Spätsommer und Herbst werden dann auch wieder Kunstausstellungen in der Kirche St. Peter zu sehen sein.

„Sobald es die Verordnungen zulassen, wird es auch wieder ein buntes Vermittlungsangebot mit unterschiedlichen Führungen geben“, so Schlager zuversichtlich.

Neu im nächsten Jahr werden regelmäßig angebotene Familienführungen im Museum und den Kasematten sein. Das Museumsmaskottchen MaXi wird wieder Konzerte begleiten und sich auch auf eine musikalische Reise durch das Museum begeben. Und auch der World Music Zyklus findet 2021 wieder statt, wobei „diesmal das World Music Festival am 4. Juni den Auftakt darstellt und die Konzerte im Lauf des Herbstes stattfinden werden“, so Schlager. Man darf sich also schon auf 2021 im Museum freuen.