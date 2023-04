Verschmelzung der Künste beim „Milch & Honig“ Festival in Wr. Neustadt

Von 14. April bis 12. Mai finden unter dem Motto „Ton sehen. Bild hören. Tanz spüren“ acht Konzerte in den Kasematten, dem Stadtpark und im „MÄX“ statt. Neben Intendant Christoph Zimper begeistern u.a. Synesthetic Project mit Nika Bauman, das Vision String Quartet und viele mehr die Besucher.

„‚Milch& Honig‘ ist ein ganz außergewöhnliches Kultur-Ereignis für die gesamte Region“, so ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger. Besonders freut ihn, dass Christoph Zimper, den er bereits von Kindestagen an kennt, zurück zu seinen Wurzeln kommt und das Festival in Wiener Neustadt macht: „Gerade weil ich ihn schon so lange kenne, glaube ich, dass das kein Blödsinn sein wird, sondern etwas Lässiges.“

Wiener Neustadt „Milch & Honig“-Festival wirbt mit bekannten Gesichtern

Christoph Zimper sieht eine Wichtigkeit des Festivals: „Es ist wichtig für die Gesellschaft. Wir wollen die Menschen in ihrer Tiefe erreichen. ‚Milch & Honig‘ soll die Verschmelzung der Künste darstellen“, erklärt Zimper. Nika Bauman stimmt Zimper in dieser Hinsicht zu, denn „durch die Verschmelzung sieht man, was Kunst eigentlich ist“. Bürgermeister Schneeberger ist sich sicher: „‚Milch & Honig‘ wird g‘schmackig.“ Die Konzerte am 14. und 15. April sind ausverkauft. Das weitere Programm:

So., 23. April, 19.30 Uhr , Kasematten/Neue Bastei: LiederMalen mit Opernsängerin Marlis Peterson und Maler und Bildhauer Horst Gläsker.

, Kasematten/Neue Bastei: LiederMalen mit Opernsängerin Marlis Peterson und Maler und Bildhauer Horst Gläsker. Fr., 28. April, 19.30 Uhr , historische Kasematten: Neue Kunst auf alten Wänden mit Künstlerin Astrid Rothaug und dem Radio String Quartet.

, historische Kasematten: Neue Kunst auf alten Wänden mit Künstlerin Astrid Rothaug und dem Radio String Quartet. So., 30. April, 19.30 Uhr , Kasematten/Neue Bastei: The Mozart Sound Healing – Entspannung bei Yoga.

, Kasematten/Neue Bastei: The Mozart Sound Healing – Entspannung bei Yoga. Fr., 5. Mai, 19.30 Uhr , historische Kasematten: Schubert as I know him mit Opernsänger Bryan Brenner und Geiger Benjamin Schmid.

, historische Kasematten: Schubert as I know him mit Opernsänger Bryan Brenner und Geiger Benjamin Schmid. So., 7. Mai, 11 Uhr , Kasematten/Café Tscherte: Silent Concert mit Pianistin Maria Radutu bei einem Picknick (zu bestellen bis spätestens 5. Mai im Hilton 02622 29400 & info@hgi-wn.at)

, Kasematten/Café Tscherte: Silent Concert mit Pianistin Maria Radutu bei einem Picknick (zu bestellen bis spätestens 5. Mai im Hilton 02622 29400 & info@hgi-wn.at) Fr., 12. Mai, 19.30 Uhr, Kasematten/neue Bastei: Die verklärte Nacht...und wie es dazu kam mit den Tänzern Helena Martín und Patrick de Bana und dem Synesthetic Project.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.