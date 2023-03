Der April im Triebwerk Wiener Neustadt: Musik, Kino und Theater

"Eismayer" im Wohnzimmer-Kino. Foto: zVg

Samstag, 1. April, 19:30 Uhr

Wohnzimmer-Kino: EISMAYER (Golden Girls Filmproduktion & Filmservices GmbH)



Das Wohnzimmer-Kino ist zurück. Auch 2023 werden gemeinsam mit den FilTa Filmtagen außergewöhnliche Filme im Triebwerk gezeigt. Den Start macht am 1. April 2023 der ausgezeichnete Film "EISMAYER".



Vizeleutnant Charles Eismayer, der härteste Ausbilder beim österreichischen Bundesheer, hütet ein sorgfältig vor der Öffentlichkeit verborgenes Geheimnis: Er ist schwul. Als er sich in einen Rekruten verliebt, gerät sein heteronormativ konstruiertes Leben ins Wanken. Das traditionelle Rollenbild des Soldaten ist für einen Mann wie Eismayer mit einer schwulen Beziehung nicht vereinbar. Wird er seinem Image des knochenharten Machos treu bleiben oder dem Ruf seines Herzens folgen? Kann letztlich gar beides miteinander vereinbar sein?

Nach wahren Begebenheiten.

Impro-Theater im Triebwerk. Foto: zVg

Montag, 3. April, 18:30 Uhr

Impro im Triebwerk – die Show



Das Improvisationstheater fasziniert Menschen auf der ganzen Welt, zieht das Publikum in seinen Bann und lebt gleichzeitig von den einzigartigen Impulsen dessen. Es handelt sich um die wohl unwiederholbarsten und einmaligsten Performances, da sich jede Aufführung in ihrem Prozess selbst neu schreibt und vom Publikum aktiv mitgeschrieben wird. Das Triebwerk in Wiener Neustadt lädt ein, die Impro-Theatergruppe „Barfuß im Kopf“ live zu sehen und an solch einem Stück teilzunehmen.

Salarin bei der Acoustic Night. Foto: zVg

Samstag, 15. April, 18:30 Uhr

An Acoustic Night – live: Salarin, Toxicute, Danielo



Danielo ist ein Musiker aus dem Bezirk Mattersburg. Bereits seit Kindheitstagen musikalisch, startete der Künstler 2021 seine Laufbahn als Singer/Songwriter und veröffentlichte seinen ersten Song „Kompass“. Erste Bühnenerfahrung konnte Danielo, unter anderem als Finalist der Talentshow „BVZ sucht das größte Talent“ sammeln. Das Publikum erwartet ein Aufeinandertreffen des modernen Austropop und Elementen des alternative Rock.

Toxicute. Foto: zVg

Das Synthrock Duo TOXICUTE vereint Musikelemente auf seine eigene Art: Geloopte Percussions, rhythmische Gitarrenklänge und eingängige Synth-Sounds von Phillip Kager vermischen sich mit dert zart-verführerischen Stimme von Larissa Lang und hauchen bekannten Songs neues Leben ein. Zu ihren musikalischen Vorbildern zählen Bands wie "Gorillaz" und "Depeche Mode", deren Songs sie einen neuen Character geben.



Salarin's Lieder regen zum Nachdenken an, der Fokus liegt hierbei besonders auf dem Thema Tierrechte. Manchmal wollen die Lieder aber auch einfach bloß Geschichten erzählen. Geschichten vom Scheitern und wieder Aufstehen, Geschichten über Dankbarkeit, Vergänglichkeit, Erinnerungen und dem Loslassen. Neben eigenen Songs werden auch immer wieder Cover mit eingewoben.

Freitag, 21. April, 20 Uhr

Amelie Tobien „MONUMENT“ TOUR 2023 | Favilla



Die Indie-Folk Newcomerin Amelie Tobien veröffentlicht am 14. April 2023 ihr neues Album “Monument“, mit dem sie ab Mai auch auf Tour ist. Mit Feinsinn kuratiert, bietet es seinen Hörer:innen eine Berg- und Talfahrt zwischen Schwermut und Leichtigkeit. Gemeinsam mit dem Amadeus-Award ausgezeichneten Produzenten Mario Fartacek (u.a. MYNTH, Good Wilson) entstand ein Sound, der das erzählerische, vom Folk inspirierte Songschreiben Tobiens in Indie-Synths einbettet und mit Fuzz-Gitarren aus der Reserve lockt. Amelies einprägsame Stimme ist das tragende Element, das die vielseitigen Songs fest zusammenhält. “Monument“ erscheint am 14.04.2023 auf Assim Records.



Support: FAVILLA



Das lateinische Wort „favilla“ , im Deutschen Glut, beschreibt die Band treffend: Die vier MusikerInnen (Natascha Hecher, Michael Buchegger, Wolfgang Deicker & Daniel Neumann) aus Niederösterreich, Wien und Oberösterreich entfachen aus einem geballten Funken voll Fragen & starken Botschaften, ein Feuer mit ganz eigenem Flair & Sound. Wie eine ewige Glut, aus der stets eine neue Flamme entstehen kann, bieten die Songtexte und Klangwolken der alternative Pop- und Jazz-Band immerzu wertvolle Reflexionsanregungen – sowohl über das eigene Leben, als auch darüber hinaus.

The Rumperts Foto: zVg

Freitag, 28. April, 20 Uhr

The Rumperts – „New Age Jesus“ Release Show



The Rumperts sind eine vierköpfige Punkband aus Wien. Die Ursprünge der Formation entstanden im Keller der Schwestern Ricky und Birdy, die mit ihrer besten Freundin Punkrock spielten. Nach etlichen Live Shows, einer Tour in Europa , dem Release des ersten Albums und einer UK Tour fanden sie sich wieder in ihrem Keller ein, um an ihrem zweiten Album zu arbeiten. Ihr zweites Album, “New Age Jesus” mit 10 neuen Songs wurde im BlastingRoom in Amerika aufgenommen, das am 28. April 2023 beim Linzer Label SBÄM erscheinen und im Triebwerk präsentiert wird. Ihre wilde, chaotische Live Perfomance wurde mit den Anfängen von Black Flag verglichen, während ihr Sound als eine Mischung aus New School und Old School beschrieben werden kann. In den Songs geht es um Liebe, Hass, schlechte Entscheidungen, Statements und Meinungen zum Weltgeschehen - oft auch mit einem Augenzwinkern.



Support: BURNSWELL, HONEY TRIGGER

