Musik, Kino & Impro-Theater: Der November im Triebwerk Wiener Neustadt

Montag, 6. November: Impro im Triebwerk

Montag: Das Wochenende ist gerade vorbei, das nächste ist noch so weit weg... wie also die Stimmung nach oben bringen? Einfach am Abend zu unserer Show kommen! Wir bringen die müden Mundwinkel wieder auf 10-14! Erlebe mit uns einen einzigartigen Abend mit munteren Geschichten, witzigen Szenen und viel Spaß! Du gibst den Ton und die Inspirationen an, wir machen den Rest. Lass dich verzaubern von der magischen Welt des Impro-Theaters, wo alles, was du siehst, direkt vor deinen Augen erfunden wird. Einlass 18.30 Uhr.

Dienstag, 7. November, & Dienstag, 21. November: Offenes Impro-Training

Du wolltest schon immer mal Improvisationstheater ausprobieren, aber hattest noch keine Gelegenheit dazu? Dir hat unsere Show gefallen, du möchtest dich ausprobieren und schauen, wie viel Spaß das Geschichtenerfinden macht? Du kennst Impro und möchtest mit anderen zwei Stunden voller Freude haben? Dann komm zum offenen Training von „Barfuß im Kopf“ im Triebwerk! Wir wärmen uns gemeinsam mit verschiedenen Übungen auf, spielen Geschichten und haben gemeinsam Spaß am Erfinden und Entdecken. Das Training ist kostenlos und es kann jede Person mitmachen, die Lust dazu hat. Falls du dennoch etwas geben und damit das Triebwerk und uns unterstützen möchtest, gibt es die Möglichkeit dazu. Start: 19 Uhr.

Wohnzimmerkino im Triebwerk Foto: zVg

Samstag, 11. November: Wohnzimmerkino – „Vienna Calling“

Das Wohnzimmerkino geht in die letzte Runde für 2023. Gemeinsam mit den FilTa Filmtagen wird ein außergewöhnlicher Film im Triebwerk gezeigt. „Vienna Calling“ zeigt unbekannte Facetten der Wiener Kultur abseits des Mainstreams. Heraus kommt eine elektrisierende und poetische Annäherung an die Musik- und Kulturszene einer europäischen Metropole, in der sich die aktuellen Entwicklungen und Konflikte unserer Zeit abspielen. Die Wiener Künstlerinnen und Künstler nehmen sich den Raum, den sie brauchen. Doch dieser wird immer enger… „Vienna Calling“ ist keine Musik-Doku im klassischen Sinne und erst recht keine Austropop-Geschichtslektion, sondern ein unterhaltsames Doku-Musical. Die Protagonistinnen und Protagonisten des Films – darunter Der Nino aus Wien, Lydia Haider und Voodoo Jürgens – haben sichtbar Freude am Spiel. „Vienna Calling“ bietet ihnen eine weitere, filmische Bühne, die sie lustvoll entern und darauf ein Schauspiel mit viel Schmäh aufführen. Einlass: 20 Uhr.

Social Riots Foto: zVg

Samstag, 18. November: Social Riots / Woke / Irokäse

Social Riots: Laut, schnell, Punk! Die Social Riots machen mal wieder einen Generalaufstand. Diese Band sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen! Bei den Social Riots heißt es immer wieder: Schmoiz, Drugs and Rock 'n' Roll!

Woke: ist eine niederösterreichische Alternative-Rock-Boyband mit einem Sound, den ihr bereits tausende Male gehört habt, und Texten, die den Plagiatsscanner zum Rauchen bringen.

Irokäse: sind drei Burschen aus Hollabrunn und Wien, die durch ihre Liebe zum Punkrock zusammengefunden haben. Gemeinsam spielen sie käsige Songs übers Skaten, Bier und andere Sachen, die so kommen und gehen. Mach dich bereit für eine verzerrte E-Gitarre, eine spacige Bassgitarre, knallende Drums und drei fast wunderschöne Stimmen. Sie bringen deinen inneren Käse zum Schmelzen. Einlass: 20.30 Uhr.

Freitag, 24. November: „Young & Queer“-Stammtisch

Stammtisch für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen zwölf und 23 Jahren.

Ein Safe Space für alle, die sich der LGBTIQA+-Community zugehörig fühlen. Zum Plaudern und um neue Leute kennenzulernen. Mit gratis Snacks, Getränken und in gemütlicher Atmosphäre. Jeden letzten Freitag im Monat von 15 bis 17.30 Uhr im Triebwerk.

Some Days You Lose Foto: Gutleben Timna

Samstag, 25. November: Some Days You Lose / Hope Lights Fire

Some Days You Lose und Hope Lights Fire gehen am 25. November in Wiener Neustadt steil! Feinster Alternative Rock trifft auf gnadenlosen Metalcore – lasst euch das keinesfalls entgehen, wenn die beiden Bands gemeinsam das Triebwerk erschüttern! Beginn: 20 Uhr.