Wiener Neustädter Triebwerk bietet im Mai ein buntes Programm

Montag, 1. Mai: Impro im Triebwerk – die Show

Das Improvisationstheater fasziniert Menschen auf der ganzen Welt, zieht das Publikum in seinen Bann und lebt gleichzeitig von den einzigartigen Impulsen dessen. Es handelt sich um die wohl unwiederholbarsten und einmaligsten Performances, da sich jede Aufführung in ihrem Prozess selbst neu schreibt und vom Publikum aktiv mitgeschrieben wird. Das Triebwerk in Wiener Neustadt lädt ein, die Impro-Theatergruppe „Barfuß im Kopf“ live zu sehen und an solch einem Stück teilzunehmen.

Samstag, 6. Mai: Small Hours | Jeanny | Curb

Die Grunge, Post-Punk Band Small Hours mischt am Samstag, dem 06. Mai, das Triebwerk auf, zusammen mit der Indie-Punk Band Jeanny und dem 90’s Indie-Pop-Trio Curb. Mit Bass, Gitarre, Schlagzeug und einzigartiger Atmosphäre vermittelt Small Hours starke, antifaschistische Botschaften. Genauso zurückhaltungslos und direkt sind die Texte von Jeanny und tiefsinnige Emotionen vermitteln die dennoch fröhlichen Sounds von Curb.

Hancock spielen am 12. Mai im Triebwerk Foto: zVg

Freitag, 12. Mai: Hancock | The Witch Instinct

Die Wiener Neustädter Metal-Punk Band Hancock bringt am Freitag, dem 12. Mai, die Wände des Triebwerks zum Beben. Mit zwei Gitarren, tiefem Bass, einem starken Beat und einer Harmonie aus Rap und Gesang performen die niederösterreichischen Rock-Legenden seit 1999 sowohl ihre Klassiker als auch neue Songs, die niemanden kalt lassen.



Am selben Abend macht die ebenso aus Wiener Neustadt stammende Alternative Rock Band The Witch Instinct mit sozialkritischen Texten auf Ungleichheit und Abgründe in der Gesellschaft aufmerksam. Unterstrichen werden diese Thematiken von Melodik und Rhythmik aus verschiedensten Genres und die langjährige Freundschaft der Bandmitglieder spiegelt sich auch im Songwriting und Arrangement wieder – eine Art Witch Instinct.

Samstag, 13. Mai: Löwenherz Slam – der Poetry Slam im Triebwerk

Der familiäre Poetry Slam bietet Nachwuchs-Slammer*innen die perfekte Möglichkeit, ihre Botschaften in die Welt zu senden und einen Einblick in die Welt der Poesie auf der Bühne zu erhaschen. Jede*r ist willkommen, mitzumachen. Fünf Minuten dürfen in einem kleinen Wettbewerb selbstgeschriebene Texte einem Publikum präsentiert werden. Die einzigen Regeln, die es zu beachten gibt, sind das Zeitlimit (5 Minuten), es sollte nicht gesungen und kein Kostüm getragen werden. Sonst sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt!

Samstag, 20. Mai: Impro Jam

Das Impro-Theater ist mittlerweile vielen ein Begriff, doch was kann man unter einem Impro Jam verstehen? Alles ist möglich, wenn er am 20. Mai zum ersten Mal in Wiener Neustadt stattfindet. Diese Show von Barfuß im Kopf ist besonders interaktiv – jeder und jede im Publikum hat die Wahl, das Geschehen zu beobachten oder Eigeninitiative zu ergreifen und selbst auch auf die Bühne zu kommen, um den Verlauf des Stücks zu lenken. Vorerfahrung ist nicht nötig, der Jam ist offen für alle!

Freitag, 26. Mai: Glazed Curtains | Tausend Rosen | Discorrected

Am 26. Mai stehen drei Bands auf der Triebwerk-Bühne, die Power mitbringen!



Österreichischer Rock mit Liebe zu lauten Gitarren, catchy Hooks und kräftigem Beat – das Spezialgebiet von Glazed Curtains. Klassischer Rock trifft auf moderne, erfrischende Sounds, die besonderen Fokus auf Gitarren legen.



Die fünfköpfige Wiener Band Tausend Rosen hat durch harte, starke Musik und ihrem ganz persönlichen Twist ihren Signature Sound „Wiener Grunge“ erschaffen. Ihr Debüt-Album „Das kleine Schwarze“ mit 14 aufgeladenen Liedern stellt das Talent der Band und ihre Hingabe zur Grunge Musik unter Beweis.



Discorrected ist für alle da, die Musik als die imperfekte Kunstform genießen möchten, die sie ist. Die Wiener Band bringt eine neue Ära des Punk Rocks auf die Bühne, die nicht nach fehlerfreien Solos und reibungslosen Harmonien strebt. Ihr Motto: „We just do as we please and create what we love“!

"Lass mich fliegen" heißt es am 27. Mai beim Wohnzimmer Kino Foto: NGF

Samstag, 27 Mai: Wohnzimmer Kino: „Lass mich fliegen“

Im Publikumsgespräch: Evelyne Faye (Regisseurin)

„LASS MICH FLIEGEN“ begleitet vier junge Menschen durch den Alltag. Vier Menschen, die voller Leben sind und klare Ziele haben – Arbeit finden, politisch aktiv werden, heiraten, Kinder bekommen. Vier Menschen, für die das Erreichen dieser Ziele mit vielen Hindernissen verbunden ist und die von der Gesellschaft in eine Schublade gesteckt werden: Menschen mit Down-Syndrom.



„Ich wünsche dir, so wie jedem Menschen, als ein Universum mit unendlich vielen Möglichkeiten betrachtet zu werden”, sagt Evelyne Faye am Ende des Films zu ihrer Tochter Emma-Lou, bei der ebenfalls Trisomie 21 diagnostiziert worden ist. Wie das mit viel Selbstbewusstsein und Einsatz gehen kann, zeigen die Menschen in diesem Film.

