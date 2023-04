Aus „Spritzenhaus“ wird in Bad Erlach ein „Dorfladen“

Künftig soll das „Alte Spritzenhaus“ mit seiner pittoresken Fassade nicht nur von außen begeistern - der leerstehende Innenraum soll bald mit Bio-Produkten von regionalen Nahversorgern gefüllt und das Konzept der „DorfladenBox“ auch in Bad Erlach etabliert werden.

Bevor die Produkte in die Regale geschlichtet werden, müssen allerdings die Sanierungsarbeiten finalisiert werden: „Es wird rundherum unten ausgegraben und eine Spezialmor-Schicht eingespritzt, dass die Feuchtigkeit über das Mauerwerk nicht mehr nach oben laufen kann“, erläutert ÖVP-Bürgermeisterin Bärbel Stockinger die Vorgehensweise. Außerdem werden innen neue Gipswände vor alte Fließen gesetzt und alles neu verkabelt. Das Sortiment des „Dorfladens“ wird genauso bunt wie seine Außenwände: „Wir wollen die Betriebe der Region fördern, von Fischprodukten über Milch, Fleisch, Fisch, Gemüse, Gebäck bis zu Teigwaren oder Handwerkskunst wird man alles kaufen können“, freut sich Daniele Wallner, die Initiatorin des Erlacher „Dorfladens“. In Betrieb gehen soll das neue Geschäft ab Juni diesen Jahres.

Ausgewählt und erworben können die Produkte über eine „Dorfladen-App“ werden. „Darin sieht man, welche Läden wann geöffnet haben, welche Waren verfügbar sind und kann bequem per Online-Banking Guthaben aufladen und einkaufen“, meint Stockinger. Für alle, die mit Online-Banking nicht viel am Hut haben, wird es in Erlach vor Ort außerdem einen Bankomautkarten-Terminal geben. Die genauen Öffnungszeiten des Ladens stehen noch nicht fest, genauso wie der Kostenrahmen des Projektes: „Wir haben ein Budget von 100.000 Euro festgelegt, am Ende denke ich, dass wir zwischen 60.000 und 80.000 Euro benötigen werden“, so ÖVP-Geschäftsführender Gemeinderat Christoph Stelzer.

