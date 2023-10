„Beratung im Zentrum“ unterstützt in schwierigen Lebenssituationen

750 Stunden fachliche Tätigkeit müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Diplomlehrganges „Lebens- und Sozialberatung/Psychosziale Beratung“ im Rahmen ihrer Ausbildung am Institut Klosterer absolvieren. Nun sollen gleichzeitig Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten zu einem Unkostenbeitrag von 25 Euro Zugang zur Beratung bekommen. „Somit haben beide Seiten etwas davon. Normalerweise kostet eine Beratung zwischen 80 und 100 Euro und wenn Menschen in schwierigen Situationen sind, können sie sich einfach melden“, so Beraterin in Ausbildung Michaela Minarik.

In Anspruch nehmen können das Angebot all jene Personen, die aktuell aufgrund ihrer Einkommens- und Lebenssituation finanzielle Engpässe und mit Sorgen zu kämpfen haben. Ob Identitätsfragen, Beziehungskonflikte, Trennnungssituationen, Verlust, Trauer, Mobbing oder anderen Problemen: In einer 50-minütigen Einheit wird auf Basis einer systematischen Beratung eine Entlastung durch das Gespräch angestrebt und gemeinsam ressourcen- und lösungsorientiert gearbeitet.

Bei Interesse kann per Mail an biz@institut-klosterer.at oder telefonisch unter 0677/615 917 01 Kontakt aufgenommen werden. Ein Erstgespräch vor Ort ist innerhalb einer Woche ab Kontaktaufnahme gewährleistet und alle Beraterinnen und Berater unterliegen der gesetzlichen Schweigepflicht.