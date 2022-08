Verwirrung um anonymen „Müll-Brief“ in Sollenau

Ein anonymer Brief sorgt derzeit in Sollenau für Verwirrung. Der Brief wurde an mehrere Adressaten – unter anderem auch an die NÖN und mehrere Lokalpolitiker — versendet und informiert über ein angeblich geplantes Projekt. Demnach möchte ein deutscher Großkonzern eine große Müllbehandlungsanlage in der Marktgemeinde errichten. Es ist von einer Jahreskapazität von über 100.000 Tonnen Müll die Rede.

Die Gemeinde und SPÖ-Bürgermeister Stefan Wöckl haben darüber aber keine Kenntnis erhalten. Es seien weder Informationen darüber durchgedrungen, noch wurde ein derartiges Projekt eingereicht. „Wir haben deshalb eine Anfrage an die Bezirkshauptmannschaft geschickt“, so Ortschef Wöckl zur NÖN, „wir warten jetzt einmal ab, welche Antwort wir bekommen.“

Im Allgemeinen hat die Gemeinde kein Mitspracherecht über die Entscheidung, ob eine Müllbehandlungsanlage errichtet werden darf oder nicht. Das entscheidet die Bezirkshauptmannschaft in einem eigenen Verfahren. Auch bei der Bezirkshauptmannschaft konnte man auf NÖN-Nachfrage nichts zu einem derartigen Projekt finden.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.