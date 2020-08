Die Gemeinde bekommt in den kommenden Wochen ein „Genussplatz’l“. Die Hollenthoner Jugend rund um Jugendleiter David Stangl wird dieses in den kommenden Wochen unweit eines gut frequentierten Wanderwegs errichten. Es war die Idee des Hollenthoner ÖVP-Bürgermeisters Manfred Grundtner, einen Rastplatz neben einem bekannten Wander- und Reitweg einzurichten. Als Platz erkoren sie eine Stelle an einem hoch über Hollenthon liegenden Waldrand, am sogenannten Galgenriegl, aus. Von hier aus besteht ein traumhafter Panoramablick über Hügel und mehrere Gemeinden.

Tisch und Bänke aus Lärchenholz macht die Jugend in Eigenregie, ebenso einen Großteil der Arbeit vor Ort. Unterstützt werden sie dabei großzügig von Grundbesitzer Johann Fellner, der die zum Teil morschen Bäume im Umfeld entfernt. Die Jugend Hollenthon ist auch sonst das ganze Jahr über aktiv: Die nächste Veranstaltung ist am 21. August der Dämmerschoppen im Hollenthoner Park, mit Musik des Zöberner Musikvereins.