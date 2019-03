In Zusammenarbeit mit dem Wiener Neustädter Verein „Startklar“ werden seit Herbst 2018 bereits vor Schuleintritt Spielgruppen zur Deutschförderung für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren angeboten. Im Zuge dieser größten Sprach- und Integrationsoffensive der Stadt Wiener Neustadt und dem Land Niederösterreich gibt es seit Februar nun auch eigene Spielgruppen für die Porschesiedlung und das Flugfeld, die direkt in den Kindergärten angeboten werden.

Ein Kurs zur Deutschförderung findet seit 14. Februar einmal wöchentlich immer nachmittags von 14 Uhr bis 15.30 Uhr im NÖ Landeskindergarten in der Rudolf Kumbein-Gasse 22 statt. Am Flugfeld war der Andrang sogar so groß, dass im NÖ Landeskindergarten in der Nittnergasse 8 an zwei Tagen pro Woche Kurse stattfinden.

„Die Problematik, dass Kinder bei Schuleintritt nicht ausreichend Deutsch können, benachteiligt alle Kinder im Unterricht. Man kann das nur lösen, wenn man im Großen denkt und handelt. Genau das machen wir mit diesem Projekt“, so Bürgermeister-Stellvertreter und Integrationsstadtrat Michael Schnedlitz.

Eine Anmeldung für die Deutschkurse ist jederzeit möglich. Diese umfassen zwei Durchgänge mit jeweils 10 Wochen und einer 90-minütigen Einheit pro Woche. Das Land fördert die ersten 10 Einheiten mit 55 Euro (Selbstbehalt 40 Euro), die zweiten 10 Einheiten mit 45 Euro (Selbstbehalt 50 Euro).

Anmeldungen:

Anmeldezeiten sind jeden Montag von 9-12 Uhr sowie jeden Donnerstag von 14-17 Uhr beim Verein „Startklar“ (Bräunlichgasse 34/2, 2700 Wiener Neustadt). Voranmeldung und Informationen gibt es unter 0660 / 64 32 872 sowie unter willkommen@verein-startklar.at.