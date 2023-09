Die Landjugend war in der Buckligen Welt im Einsatz

Der 20. Projektmarathon der Landjugend Niederösterreich ist gelaufen. An zwei September-Wochenenden waren Landjugendgruppen aus insgesamt 106 Gemeinden im Einsatz, um Projekte umzusetzen. Dafür hatten sie – gemäß dem Projekt-„Marathon“ – 42,195 Stunden Zeit.

Die Bromberger Landjugend. Foto: zVg

Bei den ersten 48 Gruppen, die ihr Projekt vom 2. bis 4. September umsetzten, war – wie berichtet – die Landjugend Bromberg dabei. Sie verschönerte die alte Dreibuchenkapelle und gestaltete ein Aussichtsplatzerl.

Unter anderem werkten in Hochneukirchen Laura Ringhofer, Jürgen Karner, Marco Pöheim, Martin Ringhofer, Leonie Kager und Manuela Glatz, um den Hof des Gasthauses in einen Top-Zustand zu bringen. Foto: Franz Stangl

Am vergangenen Wochenenden waren nun weitere vier Gruppen aus der Buckligen Welt im Einsatz. In Hochneukirchen ging es um den Hof des Gemeindegasthauses, das bald neu eröffnet werden soll. An die 25 Landjugendmitglieder erneuerten den Zaun an der Hinterseite, räumten Gestrüpp weg, setzten neue Pflanzen, machten Blumentröge neu und entfernten alten Gussasphalt.

Sebastian Spenger, Bürgermeister Josef Schrammel (ÖVP), Madlene Reisner, Viktoria Trimmel, Vizebürgermeisterin Monika Schwarz (ÖVP) und Landjugendleiter Gerald Spitzer. Foto: Franz Stangl

Das Erneuern einer weder optisch ansprechenden, noch funktionell überzeugenden Müllsammelstelle war die Aufgabe der Lichtenegger Landjugend. Sie schaffte nicht nur deren Neubau, sondern baute auch noch zwei Insektenhotels.

Eine absolute Marathonleistung vollbrachte die Kirchschlager Landjugend-Gruppe. Sie zimmerten eine Outdoor-Klasse für die Volks- und NÖ Mittelschule sowie die Nachmittagsbetreuung. Doch damit nicht genug, pflasterten sie auch noch den Boden und verschönerten den Platz mit Blumen und bunten Sparren.