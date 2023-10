Erreichung der Klimaziele in Theresienfeld vorangetrieben

Die Marktgemeinde Theresienfeld wird immer klimafitter. Vor kurzem wurde die zweite Photovoltaikanlage auf einem der Gemeindegebäude installiert. Die ortsansässige Firma „Elektro Korschan“ installierte eine 30 kWp Anlage zur Überschusseinspeisung auf dem Dach des Feuerwehrhauses in der Getreidegasse. Sowohl der Wechselrichter (Fronius) als auch die Photovoltaikpaneele (Kioto) wurden in Österreich produziert. Neben diesem Gebäude wurde bereits der Kindergarten Kunterbunt in der Eggendorferstraße mit einer 25 kWp PV-Anlage errichtet.

„Wir arbeiten im Sektor des Klimaschutzes und zur Erreichung der Klimaziele an umfangreichen Vorhaben. Weitere, im Besitz der Marktgemeinde Theresienfeld befindliche, Bauten werden zukünftig mit einer PV-Anlage ausgerüstet, sofern die Wirtschaftlichkeit gegeben ist“, erklärt SPÖ-Bürgermeisterin Ingrid Klauninger. Bei Neubauten müsse bereits jetzt schon ausreichend Platz für PV-Module vorgesehen sein.

Ein weiteres Ziel ist die komplette Umstellung der Straßenbeleuchtung in ganz Theresienfeld auf LED. Laut Ortschefin wird gerade ein Gesamtkonzept von der Firma „L.U.X. GmbH“ erarbeitet. Im Zuge der laufenden Sanierung der Eggendorferstraße werden bereits alle Lichtpunkte auf LED umgestellt. Aber auch kleinere Schritte, wie die Errichtung einer E-Tankstelle am Hauptplatz, sollen zur klimafitten Gemeinde beitragen.

Ein kleines aber wichtiges Detail am Rande: Theresienfeld wurde als Öl-freie Gemeinde zertifiziert. Die Gemeinde beheizt seit Jahren sämtliche Gemeindegebäude ohne Öl und wurde als Klimaschutz-Vorreiter im Jahr 2019 ausgezeichnet.