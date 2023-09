Landjugend Bromberg verschönerte die alte Dreibuchenkapelle

Insgesamt 100 Landjugendgruppen nahmen am 20. Projektmarathon der Landjugend Niederösterreich teil. Dabei wird der jeweiligen Landjugend am Freitagabend von der Gemeinde ein Projekt zugeteilt, für dessen Umsetzung die Jugendlichen – in Anlehnung an den Marathon – 42,195 Stunden Zeit haben.

Die Landjugend Bromberg erhielt die Aufgabe, die alte Dreibuchenkapelle zu verschönern und einen Aussichtsplatz zu gestalten. Im Zuge des Projekts wurden die Mistkübel erneuert, es entstanden Bänke, ein Insektenhotel, ein Kinderspielweg – und neue Sitzmöglichkeiten, von denen aus man u.a. den Ausblick auf den Schneeberg genießen kann.

Am Sonntag wurde das Projekt den Bürgern vorgestellt. Dabei sorgte die Landjugend für Speis und Trank.