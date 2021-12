Wr. Neustädter Bezirks-Promis: Mit Optimismus ins neue Jahr

Mehr sporteln oder viel Zeit mit der Familie verbringen. Die klassischen Neujahrsvorsätze finden sich bei den „Promis“ aus Wiener Neustadt nur selten wider. Stattdessen widmen sie sich bereits unterm Jahr ihren Vorsätzen. In einem sind sich aber fast alle einig: Im nächsten Jahr braucht es ein Mehr an Miteinander in der Bevölkerung.

„Meine Vorsätze sind nicht auf den 31. Dezember beschränkt.“

Fußballtrainer Daniel Kohn

Versicherungsmakler und Fußballtrainer Daniel Kohn hat noch nie Neujahrsvorsätze gefasst: „Da ich einen relativ großen Antrieb habe, erledige ich viele Dinge bereits unter dem Jahr. Meine Vorsätze sind nicht auf den 31. Dezember beschränkt.“ Sein persönlicher Wunsch für 2022: „Den Menschen sollte klar werden, dass wir unsere Zeit auf der Erde gemeinsam verbringen und uns deshalb wieder besser verstehen sollten. Die Pandemie hat mit den Leuten viel gemacht.“

Ähnlich sieht das Werbeagentur-Chefin Karin Lacchini. Sie fasst ebenfalls keine Neujahrsvorsätze, da „ich mir denke, dass diese Vorsätze in den wenigsten Fällen eingehalten werden. Ich schaue, dass ich das ganze Jahr über etwas umsetzen kann“, so Lacchini, die wie Kohn darauf hofft, dass sich die Pandemie in eine Richtung entwickelt, mit der man leben kann.

„Freude auf die Pension ist groß“

Mit dem Vorsatz, die Menschlichkeit nicht zu verlieren, geht Unternehmer Jürgen Höfler ins neue Jahr. Er würde sich wünschen, dass die Lockdowns 2022 ein Ende haben und Menschen, – „egal, ob arm oder reich“ –, wieder jene Dinge mehr schätzen, die sie bereits haben. Groß ist die Freude bei Polizist Christian Dungl auf das bevorstehende Jahr: „Ich gehe nämlich in Pension!“ Bis Herbst wird er seinem Brotberuf noch nachgehen, ab dann möchte er sich aber voll und ganz auf sich und seine Gesundheit konzentrieren. „Ich freue mich auf meinen neuen Lebensabschnitt. Ich möchte keine Zeit verplempern und das Leben wirklich genießen“, erzählt er der NÖN.

„Ich hoffe, dass wir dann mehr Freude am Leben haben und die mühsame Zeit hinter uns lassen können.“

Verena Hanisch, ÖVP-Gemeinderätin

Deshalb lautet einer seiner Vorsätze: mehr sporteln. „Ich habe von meiner Lebensgefährtin Langlaufski bekommen. Nach 25 Jahren habe ich es erstmals wieder probiert.“ Den Fokus aufs Positive legen möchte ÖVP-Gemeinderätin Verena Hanisch: „Ich hoffe, dass wir dann mehr Freude am Leben haben und die mühsame Zeit hinter uns lassen können.“

Den Glimmstängel endgültig zur Seite legen will hingegen Architekt Karl Scheibenreif. „Ich nehme mir jetzt schon zum wiederholten Male vor, das Rauchen aufzugeben. Ich habe mich bereits sehr eingeschränkt, aber das eingeschränkte Rauchen will ich ebenfalls beenden.“