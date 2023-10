23-Jähriger wegen Nazibildern und Sachbeschädigung vor Gericht

Laut Staatsanwaltschaft hat der junge Mann zwischen November 2020 und Anfang April 2023 an eine Whatsapp-Gruppe von rund 200 Mitgliedern und auch an Einzelpersonen Bilder von Adolf Hitler und Hakenkreuzen verschickt. Außerdem soll der Mann 28. Dezember 2020 in Sollenau einen Straßenleitblock umgetreten, auf ein Verkehrsschild eingetreten und ein EVN-Schild zerbrochen haben, sowie in Felixdorf Kennzeichen von zwei Autos gestohlen haben. Aufgeflogen sind die meisten Anklagepunkte durch die Auswertung von Handy und Laptop, wo sich neben den Nazi-Bildern auch Videos von dem Diebstahl und von der Sachbeschädigung befunden haben, sowie Filme, die den jungen Mann zeigen, wie er ohne Führerschein mit einem Auto fährt.

Der Verteidiger, Rudolf Mayer jun. erklärte dass sein Mandant „ autonarrisch, wie so viele junge Männer“ ist und zu den Tatzeitpunkten jünger als 21 Jahre alt war und führte aus „dass ein junger Mensch sich ja noch ändern kann“. Der Angeklagte bekannte sich „schuldig“ konnte aber nicht viel zu seinen Motiven sagen. Er wurde zu 15 Monaten bedingt und 1.980 Euro Geldstrafe verurteilt.