Autolenker legte sich in Wiener Neustadt mit sechs Polizisten an

Angefangen hatte alles mit einem Verkehrsunfall mit Sachschaden am 4. April in Wiener Neustadt. Als die Polizisten mit dem Unfalllenker sprachen, fiel ihnen dessen Alkoholisierung auf. Ein Alkomat-Test bestätigte den Verdacht und somit wurde der Führerschein-Entzug ausgesprochen.

Daraufhin dürfte der Angeklagte sehr aggressiv geworden sein. Nun stand er wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung vor Gericht. Laut Staatsanwaltschaft versuchte er zuerst einen Beamten mit einem Faustschlag zu verletzen und wehrte sich dann gegen seine Festnahme durch heftige Körperbewegungen, Schläge und Tritte.

Vier der Beamte erlitten dabei unter anderem Abschürfungen, Hämatome sowie eine Kratzwunde am Kopf. Der Mann bekannte sich vor Gericht voll schuldig und gab an, sehr betrunken gewesen zu sein. Die angebotene Diversion, nicht rechtskräftig, nahm er an, die - hohen - Geldstrafen hatte er ohnehin schon bezahlt.