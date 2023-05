Betrug bei Mutter-Kind-Pass: Neustädter Kinderärztin vor Gericht

Manchmal werden bekanntlich aus Mücken Elefanten und aus einer spontanen Idee ein Gerichtsverfahren. Der Familienvater, 36, versäumte Anfang März 2022 aufgrund eines Absonderungsbescheides eine Untersuchung seines Kindes bei der Ärztin. Die wurde zwar im Mai nachgeholt, aber außerhalb der dafür vorgesehenen Frist im Mutter-Kind-Pass. Der Familie wurde eine Kürzung der Familienbeihilfe angedroht.

Worauf der Familienvater in einem Schreiben gegenüber der Sozialversichung angab, dass das Datum in der Ordination verwechselt wurde und es sich nur um einen Schreibfehler im Mutter-Kind-Pass handle. Als die Versicherung dafür eine Bestätigung wollte, ging er zur Kinderärztin und bat sie um eine Honorarnote mit dem falschen Datum. Die Medizinerin stellte diese aus und stand deshalb mit ihm vor Gericht. Sie gab an, dass es ein Fehler war, den Arztbrief zu schreiben, sie aber in der Hektik der Ordination nicht viel darüber nachgedacht habe. „Das Geld stand ihm ja eh zu. Mir war nur wichtig, dass ich das Kind auch wirklich untersucht und geimpft hatte.“

Der Vater erklärte vor Gericht, dass er den Termin wegen der Covid-Erkrankung verpasst hatte. Als er das der Versicherung telefonisch melden wollte, sei er nicht durchgekommen und dann eben auf die dumme Idee verfallen, weil das Geld zu der Zeit knapp war. „Die Ärztin wollte mir nur helfen.“ Seitens einer Vertreterin der Versicherung heiß es dann vor Gericht, dass auf besondere Umstände, wo wohl auch die Krankheit der Eltern hinein fällt, sehr wohl Rücksicht genommen worden wäre. Durch den Betrugsversuch sei die Sache vor Gericht gelandet.

Der Familienvater hat inzwischen das unrechtmäßig bekommene Geld an die Versicherung zurück überwiesen. Für den Richter lag kein Betrug im engeren Sinne vor, er bot deshalb eine Diversion plus 80 Stunden gemeinnützige Arbeit für den Mann und eine Diversion plus 4.800 Euro Geldbuße für die Ärztin an. Beide Angeklagten nahmen diese Angebot an, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab, somit ist das Urteil nicht rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.